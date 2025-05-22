6 yaşındaki bebek Ahmet Açar, 10 Nisan 2019’da eski adıyla Hastane 34’te doğdu. Bebek doğduktan kısa süre sonra nefes almasında sıkıntı olduğu söylenerek oksijen verileceği söylendi. Daha sonra baba Erdal Açar, bebeğini almaya gittiğinde yoğun bakım ünitesindeki doktor tarafından bebeğin ağzından ve burnundan kan geldiği, yoğun bakım ünitesinde tutulmaya devam edeceği belirtildi.

Baba Açar, bu hastanede profesör olmadığını öğrendikten sonra başka bir hastaneye sevk istedi. Fakat buna izin verilmedi ve bebek 14 gün boyunca burada tutulduktan sonra taburcu edildi. Üç yaşına geldiğinde ise atipik otizm tanısı koyuldu.

Baba Açar, daha sonra ismi Özel Şafak Hastanesi olan bu kurumun adını yenidoğan dosyasında duyduktan sonra hem Sağlık Bakanlığı’na hem de 29 Nisan’da savcılığa başvurdu. Bakanlık tarafından da inceleme başlatıldı.

Erdal Açar ile birlikte Göktuğ Gürbey Balaban’ın da adlı biri de aynı dönemde hastane hakkında şikayetçi oldu. Bebeğinin normal doğum gerçekleştirdiğini ve herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen zatürre tanısı konarak hastanede iki hafta tutulduğunu yazdı.

“BOŞU BOŞUNA ENTÜBE ETTİLER"

Konuyla ilgili Sözcü’ye konuşan Erdal Açar, “Boşu boşuna bebeğimizi entübe ettiler. Röntgen ve sahte evraklarla bunu yaptılar. Başka hastaneye götürecektim ama kandırıldığımı düşünüyorum. Hastanedeki herkesin bu işin içinde olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Benim aldığım akciğer grafiğini başka bir doktora gösterdim ve temiz olduğu söylendi” diyen Açar, “Bunun yerine başka bir grafik filmi koyduklarını anladım. Olayın üstü bir şekilde kapatıldı” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık yenidoğan dosyasının iddianamesinde söz konusu çetenin esas amacının 112 sevk sistemini bertaraf ederek, hastaların basamaklarıyla oynayıp SGK’dan üst sınırdan ödeme almak olduğu belirtiliyor.

Sanıkların hasta bebeklerin durumunu daha ağır göstererek olması gerekenden daha uzun yatışlar sağladığı kaydediliyor. Bu şekilde de SGK’dan yüksek ücret alabiliyorlar.

Bebeklerin uygun sağlık hizmeti alacakları hastanelere sevkleri engellenerek, örgüt adına karlı görünen ve ilişkilerinin olduğu hastanelere yatırıldığının altı çizilen iddianamede 58 sanık yargılanıyor.

Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümünden dolayı 177 yıldan 582 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıklar hakkında da ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ suçlarından ceza isteniyor.