Bir dönem özel hayatıyla magazin gündeminde sıkça yer alan eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'nin yaklaşık bir yıldır devam eden ilişkisi ortaya çıktı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre Tunçeri, Bodrum'da yaşayan işletmeci Melisa Macaron ile yaklaşık bir yıldır birlikte.

AŞKLARINI GÖZLERDEN UZAK YAŞADILAR

Kerem Tunçeri ile Melisa Macaron'un yaklaşık bir yıldır flört ettiği, ancak ikilinin ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği aktarıldı. Çiftin birlikteliğine yakın çevreleri dışında uzun süre kimsenin şahit olmadığı belirtildi.

ÇEŞME TATİLİNDE İLİŞKİLERİNİ İLAN ETTİLER

Çiftin gizlilik kararı Çeşme tatilinde bozuldu. Birlikte tatile çıkan Tunçeri ve Macaron, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerini kamuoyuna duyurdu.

Bülent Cankurt'un aktardığı bilgilere göre Kerem Tunçeri'nin sevgilisi Melisa Macaron, Bodrum'da işletmecilik yapıyor.