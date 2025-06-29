The Street’in haberine göre, Montebello, California merkezli Subway franchise işletmecisi CGA Corporation, 25 Haziran’da iflas koruma başvurusu yaptı. Şirketin iflas dosyasında 100 bin dolara kadar varlık ve 500 bin dolara kadar borç bildirildi.

SON BİR YILDA 600 ŞUBESİ KAPANDI

CGA Corporation iflasın nedenini açıklamazken, fast-food sektöründeki büyük resim tabloyu netleştiriyor. Subway, yalnızca son bir yıl içinde 600’den fazla şubesini kapatmak zorunda kaldı ve yoğun rekabetin yaşandığı pazarda ayakta kalmaya çalışıyor. Bir zamanlar şube sayısı açısından dünyanın en büyük fast-food zinciri olan Subway, artık Jersey Mike’s ve Jimmy John’s gibi rakiplerinin pazar payını almasına engel olamıyor.

Artan malzeme maliyetleri ve azalan müşteri trafiği bu süreci daha da zorlaştırıyor. Enflasyon nedeniyle pek çok tüketici evde yemek yemeyi tercih ederken, McDonald’s ve Burger King gibi fast-food devleri de oyunda kalabilmek için fiyat indirimlerine gidiyor.

GÜVEN SORUNU MARKA İMAJINI ZEDELEDİ

Subway, son yıllarda ürünlerinin içeriği ve kalitesiyle ilgili yaşadığı güven sorunlarıyla da gündeme gelmişti. Zincir, ton balığının gerçekliği ve ekmeklerinin yasal olarak ekmek sayılıp sayılmadığı gibi iddialarla karşı karşıya kalmış, ürünlerini savunsa da bu haberler marka imajına zarar vermişti.

CGA Corporation’ın iflası, fast-food sektöründeki kırılgan yapının altını çiziyor. Artan maliyetler ve daralan kâr marjları karşısında en çok yerel işletmeciler zor durumda kalıyor. Eğer fast-food dünyasının en tanınmış isimlerinden Subway, franchise işletmelerini ayakta tutmakta zorlanıyorsa, sektördeki diğer markalar da benzer bir tehlike ile karşı karşıya olabilir.