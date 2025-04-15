Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023 ve 2024 yıllarında açıkladığı toplam 1,5 trilyon TL'yi aşan zarara rağmen yüksek maaşlı yöneticiler barındırıyor. Bu durum, kamuda tasarruf söylemleriyle çok çelişirken Merkez Bankası yöneticileri toplam 1,5 trilyon TL'lik zarar rağmen yüksek maaşlar almaya devam ediyor.

TCMB İKİ YILDIR ZARAR ÜSTÜNE ZARAR EDİYOR

Banka, 2021'de 57,5 milyar lira, 2022'de 72 milyar lira kâr açıklamış; 2023'te ise 818,2 milyar lira ile tarihinin en yüksek zararını açıklamıştı. 2024'te açıklanan zarar, bir önceki yıla kıyasla daha düşük olsa da, Merkez Bankası'nın üst üste ikinci yılda da büyük zarar ettiğini gösteriyor.

Bu gelişmeler, kamuda tasarruf söylemlerinin olduğu bir dönemde Merkez Bankası yöneticilerinin yüksek maaşlar almasıyla birlikte tekrar gündeme oturdu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın maaşı 2025 yılı zammından önce 542 bin lira civarındaydı. Ocakta bu maaşına 62 bin lira ek zam yapılarak TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın maaşı 604 bin TL'ye yükseldi. Başkan yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan’ın 454 bin lira olan maaşları da yaklaşık 52’şer bin lira artarak yaklaşık 506 bin liraya kadar yükseldi.

ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ SÖYLEMLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Başkan Fatih Karahan ve yardımcısı Cevdet Akçay, asgari ücrete yalnızca hedeflenen enflasyon oranında artış yapılmasının yerinde olacağını savunmuştu. Ancak vergi, harç ve cezalar için belirlenen yeniden değerleme oranının yüzde 43,93 gibi hedef enflasyonun iki katını aşan bir seviyede açıklanmasına karşı herhangi bir eleştiride bulunmamışlardı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi' kapsamında, üç yıl boyunca yeni araç ve bina alımı yapılmayacağı, kamu çalışanlarının servis ve lojman hizmetlerinin kaldırılacağı ve sadece emekli olan personel kadar yeni alım yapılacağı duyuruldu .​

Bu çerçevede, Merkez Bankası'nın yüksek zararları ve yöneticilerinin maaşları, kamuoyunda tasarruf önlemlerinin etkinliği ve adaleti konusunda tartışmalara yol açtı.