Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, 2008'de hayatını birleştirdiği Çağla Şıkel ile 2015'te boşanmıştı.

Bu ilişkiden Kuzey ve Uzay adında iki çocuğu olan Altuğ'un geçenlerde meslektaşı Gözde Kansu ile anılmıştı. Ancak ikili aşk iddialarını net bir şekilde reddettmişti.

Altuğ verdiği röportajda bir senedir sanat dünyasından bir isimle olduğunu açıkladı.

"KENDİSİ 'ŞU ANDA GEREK YOK' DİYOR"

"Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum" diye konuşan Emre Altuğ sevgilisinin kim olduğu konusunda merak uyandırdı.