

Yıllarca Türkiye'nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ'un, iş insanı Gözde Akpınar'la yakınlaştığı iddia edilmişti. Ancak bu söylenti kısa sürede yalanlandı.

Öte yandan Arzum Onan ise uzun yıllardır Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı.

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla da ilişkisini ilk kez gözler önüne seren oyuncu, "Her şey yolunda" diyerek mutluluğunu ilan etmişti.

Bir yıldır birlikte olan çiftin geçen günlerde Amerika'da gizlice evlendiği söylenmişti.

"EVLENMİŞ OLSAM AÇIKLARDIM"

Önceki Nişantaşı’nda görüntülenen Onan evlilik iddialarını yalanladı. Ünlü isim "Evlenmiş olsam açıklardım, bunun saklanacak tarafı yok" dedi.

Arzum Onan, "Sevgilinizden evlilik teklifi bekliyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır, şimdilik öyle bir niyetimiz yok. Evlilik de düşünmüyoruz" yanıtını verdi.