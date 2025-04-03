Danimarka'nın Aarhus kentinde yaşayan adam, tatil bölgelerinde sıkça satılan, önceden hazırlanmış bir hindistan cevizi satın aldı. Ancak buzdolabına koymak yerine mutfak tezgahında bir ay boyunca bekletti...

SADECE BİR YUDUM ALIP ÇÖPE ATTI

Hindistan cevizini açtığında iç kısmının kaygan ve çürümüş olduğunu fark eden adam, tadı kötü olduğu için sadece bir yudum içtikten sonra hindistan cevizini çöpe attı.

Ancak üç saat içinde yoğun terleme, mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Ambulans çağrılan adam; bilinç kaybı, denge kaybı ve solgun bir ciltle hastaneye kaldırıldı.

BEYNİ ŞİŞTİ, 26 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan MR taramaları, adamın beyninde ciddi bir şişme olduğunu gösterdi. Doktorlar, beyin fonksiyonlarını etkileyen metabolik ensefalopati teşhisi koydu ancak zehirlenmenin kaynağınıbulamadılar.

Yoğun bakımda destekleyici tedavi uygulanmasına rağmen adam 26 saat içinde beyin ölümü gerçekleşerek hayatını kaybetti.

ÖLÜMCÜL MANTAR TESPİT EDİLDİ

Otopsi sırasında doktorlar, adamın nefes borusunda mantar oluşumunu fark etti. İlk başta bunun bongkrekik asit adı verilen bir toksin olduğu düşünüldü ancak detaylı analizler, hindistan cevizinin içinde "Arthrinium saccharicola" isimli bir mantarın geliştiğini ortaya çıkardı.

Bu mantar, 3-nitropropiyonik asit (3-NPA) adlı ölümcül bir toksin üretiyor. Çin ve Afrika'da 1991'den bu yana küflü şeker kamışı tüketimi nedeniyle benzer vakalar yaşandığı biliniyor.

Bu toksin, önce mide-bağırsak rahatsızlıklarına yol açıyor ve ardından hızlı bir şekilde beyne saldırarak ölümcül beyin şişmesine neden oluyor. Üstelik, bu zehirlenmeye karşı bilinen bir panzehir de bulunmuyor...