Sermaye piyasalarına sirayet eden fon krizinin etkileri artarak devam edebilir. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, fon vurgunuyla ortaya çıkan güven kaybına işaret ederek, bunun faturasının vatandaş ve ekonomi için ağır olacağını savundu. Yılmaz, "Fon piyasasında başlayan sarsıntı, üretim, istihdam ve fiyatlar üzerinden bütün vatandaşlara yayılabilir" ifadesini kullandı.

‘İNİSİYATİF ALINMALI’

Yılmaz, ekonomiyi ve vatandaşların refahını tehdit eden bu tür olayların yinelenmemesi için etkin denetimin önemine dikkati çekerek, "Belirsizlik ve karmaşa uzadıkça mağduriyet de güven kaybı da büyür. Bu nedenle Meclis’in inisiyatif alması ve Sayıştay’ın denetim kapasitesinden yararlanması yerinde olacaktır" diye konuştu. Yılmaz, "Başta SPK olmak üzere kamu otoritelerinin izleme ve hesap sorma mekanizmalarının neden etkili işlemediği de açıklanmalıdır” dedi.

MERKEZİLEŞME RİSKİ ARTIRDI

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yetkilerin merkezileştiğini, ancak bunun etkili hesap verme mekanizmalarıyla tamamlanmadığı için riskleri artırdığını ifade etti.