İngiltere’nin oyun dünyasındaki en köklü markalarından biri olan GAME, dijitalleşen pazar koşulları ve ağırlaşan maliyet yüküne daha fazla direnç gösteremeyerek fiziksel perakendecilik defterini tamamen kapatıyor.

Bir dönem ülke genelinde 300'den fazla şubeyle oyun sektörünün kalbinin attığı adres olan dev zincir, nisan ayı itibarıyla son kalan bağımsız mağazalarının kapısına da kilit vurmaya hazırlanıyor.

Sektörde derin bir boşluk yaratacak olan bu kararın son adımları Dudley, Sutton ve Lancaster şehirlerinde atılıyor. Şirket yönetimi, finansal darboğazı aşmak adına şubat ayında başlattığı tasfiye sürecini tamamlayarak nisan ayının sonuna kadar bu üç lokasyondaki faaliyetlerini de durduracak.

Böylece 1990 yılından bu yana İngiliz cadde mağazacılığının simgelerinden biri haline gelen markanın, sokaklardaki fiziksel varlığı resmen sona ermiş olacak.

2012 YILINDA İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİ

Markanın bu noktaya gelişi, aslında uzun süredir devam eden bir ekonomik mücadelenin sonucu olarak görülüyor. İlk olarak 2012 yılında iflas bayrağını çeken ve ardından toparlanmaya çalışan GAME, 2024 yılının hemen başında yeniden kayyuma devredilerek ciddi bir operasyonel küçülme sürecine girmişti.

Artan kira giderleri ve oyun satışlarının hızla dijital platformlara kayması, dev perakendecinin geleneksel mağazacılık modelini sürdürülemez hale getirdi.

PİYASADAN TAMAMEN SİLİNMEYECEK

Ancak GAME ismi piyasadan tamamen silinmiyor; şirket stratejik bir dönüşümle dijital ve iş birliği odaklı bir modele geçiş yapıyor. Fiziksel mağazaların kapanmasının ardından marka, faaliyetlerini yalnızca online satış platformu üzerinden ve çatı kuruluşu Frasers Group bünyesindeki Sports Direct gibi büyük perakende zincirlerinin içine kurulan küçük satış noktalarında devam ettirecek.

Bu hamleyle şirket, yüksek sabit giderlerden kurtulurken sadık müşteri kitlesine diğer dev mağazaların içerisinde ulaşmayı hedefliyor.