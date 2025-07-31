Bir zamanlar 650 milyon dolar değer biçilen San Francisco merkezli teknoloji şirketi Wag, iflas başvurusunda bulundu. Evcil hayvan hizmetlerine odaklanan şirket, pandemi sonrası düşen gelirler ve borç baskısıyla iflas korumasına başvurarak yeniden yapılanma sürecine girdi.

2010'LU YILLARIN PARLAYAN YILDIZIYDI

Uber ve DoorDash gibi talep üzerine hizmetlerin yükseldiği 2010’lu yıllarda, Wag da köpek gezdirme hizmetiyle dikkat çekmişti. Hızla büyüyen şirket yalnızca köpek gezdirme değil, aynı zamanda evcil hayvan sigortası ve veteriner hizmeti aracı “Furscription” gibi ürünlerle portföyünü genişletmişti. 2017’de ünlülere “ömür boyu ücretsiz köpek gezdirme” kampanyaları düzenlemiş, SoftBank Vision Fund’dan aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla devleşmişti.

DEV ŞİRKET PANDEMİ İLE BİRLİKTE ÇÖKTÜ

Ancak CFO Alec Davidian’ın iflas mahkemesine sunduğu belgelere göre, şirketin gelirleri Mart 2020’den itibaren hızla azaldı. Pandemi, köpek gezdirme hizmetlerine olan talebi büyük ölçüde düşürdü. 2022’den 2024’e kadar Wag’in toplam zararı 69,5 milyon dolara ulaştı.

BORÇ KISKACINA GİRDİ

Şirket 2022 yılında halka arz olduğunda borç aldı ve belirli bir nakit rezervi tutma zorunluluğu altına girdi. Bu yıl içinde bu eşik seviyesinin altına düşen Wag, aynı zamanda yeni yatırımcı bulmakta da başarısız oldu. Ağustos’ta vadesi dolacak borçlarla birlikte şirket ciddi bir likidite kriziyle karşı karşıya kaldı.

YENİDEN YAPILANMA PLANI VAR MI?

Wag, iflas sürecinde 2022’deki borçlarını elinde tutan Retriever adlı şirkete devredilerek yeniden yapılandırılacak. Şirketin köpek gezdirme, evcil hayvan sigortası ve veteriner hizmetleri gibi operasyonları devam edecek.

Davidian, “Bu süreç sonunda Wag, daha sürdürülebilir bir sermaye yapısıyla yeniden doğacak” dedi.

650 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEYDİ...

Bir zamanlar SoftBank’ın dev yatırımıyla 650 milyon dolar değer biçilen Wag, 2024 yılı itibarıyla yalnızca 12 cent’ten işlem gören hisseleriyle toplamda 6 milyon doların altında bir değere sahip. Bu dramatik düşüş, Silikon Vadisi’nin parlak fakat temelsiz büyüyen girişimlerinin trajik hikâyelerinden biri olarak kayda geçti.