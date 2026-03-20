Londra yönetimi, akaryakıt arzında yaşanabilecek ciddi bir daralma ihtimaline karşı 1976 Enerji Yasası kapsamında hazırlanan "Ulusal Yakıt Acil Durum Planı"nı masaya yatırırken, Almanya'da ise benzer şekilde "tank indirimi" ve devlet müdahalesi tartışmaları ekonomistlerin sert eleştirileri eşliğinde sürüyor. HIZ SINIRI 80 KİLOMETRE ALTINA DÜŞÜRÜLEBİLİR İngiliz basınında yer alan bilgilere göre hazırlanan acil durum senaryoları, yakıt tüketimini azaltmak amacıyla ülke genelinde hız sınırının saatte 80 kilometreye düşürülmesinden, bireysel kullanıcılar için tek seferde alınabilecek yakıt miktarına kota getirilmesine kadar bir dizi sert önlemi içeriyor. Artı49'da yer alan habere göre, hükümet yetkilileri, özellikle lojistik ve taşımacılık sektörünü korumak adına dizel yakıt için özel kota uygulamalarını değerlendirirken, acil servislerin yakıta öncelikli erişimini garanti altına alacak stratejik tedarik zincirleri oluşturmayı planlıyor.

