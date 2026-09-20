Tolga Çevik, kızı Tuna'nın 20'nci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızıyla birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Çevik, Tuna için duygusal bir mesaj kaleme aldı.

“SENİNLE GURUR DUYUYORUM”

Kızına seslenen Tolga Çevik, “Benim canım kızım, bugün artık 20 yaşındasın. İnan, hayatının en güzel yılları asıl şimdi başlıyor” ifadelerini kullandı.

Çevik, mesajının devamında kızına duyduğu gururu ve sevgisini dile getirerek, “Seninle gurur duyuyor, seni çok ama çok seviyorum” dedi.

“İYİ Kİ BİZİM KIZIMIZ OLDUN”

Kızının yüzünün hep gülmesini dileyen Çevik, “Karşına iyi insanlar çıksın. Mutluluğun daim olsun” sözleriyle dileklerini paylaştı.

Ünlü komedyen mesajını, “İyi ki doğdun, iyi ki bizim kızımız oldun, evimizin neşesi” sözleriyle tamamladı.

KÜÇÜK TUNA'DAN BABASIYLA KAMERA KARŞISINA

Tolga Çevik'in kızı Tuna Çevik, henüz küçük yaşlardayken babasıyla birlikte kamera karşısına geçti. Tuna, Çevik'in rol aldığı 2016 yapımı “Sen Benim Herşeyimsin” filminde babasıyla aynı projede yer aldı. Komedi ve dram türündeki film, Tuna'nın çocukluk döneminden kalan dikkat çekici anılardan biri oldu.