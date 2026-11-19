Bir zamanlar park ve bahçeleri süslemek amacıyla yetiştirilen bir bitki, bugün Avrupa'nın en tehlikeli istilacı türleri arasında gösteriliyor. 19. yüzyılda Uzak Doğu'dan egzotik bir süs bitkisi olarak Avrupa'ya getirilen Japon knotweed (Reynoutria japonica), kontrolsüz yayılması nedeniyle hem doğal yaşamı hem de yapıların güvenliğini tehdit ediyor.

Doğu Asya kökenli olan bu bitki, anavatanında doğal düşmanları sayesinde belirli bir denge içinde yayılıyor. Avrupa'ya taşındığında onu kontrol altında tutan bu canlıların bulunmaması, hızla çoğalmasının önünü açtı. Zamanla geniş alanlara yayılan bitki, bugün Sırbistan başta olmak üzere Avrupa'nın farklı bölgelerinde ciddi bir sorun haline geldi.

Özellikle nehir kıyılarında, yol kenarlarında ve bakımsız arazilerde görülen Japon knotweed, kısa sürede geniş alanları kaplayarak çevresindeki diğer bitkilerin gelişmesini engelliyor.

Asıl tehlike toprağın altında gizli

İlk bakışta bambuyu andıran Japon knotweed, hızlı büyümesiyle dikkat çekiyor ve üç metreye kadar uzayabiliyor. Ancak bitkinin asıl tehlikesi toprak üzerinde değil, yer altında bulunuyor.

Güçlü kök sistemi, toprağın derinliklerine ve çevresine doğru yayılan rizomlardan oluşuyor. Üstelik bitkinin yeniden filizlenmesi için geride kalan çok küçük bir kök parçası bile yeterli olabiliyor. Bu nedenle köklerinden tamamen temizlenmesi oldukça zorlaşıyor.

Yer altına yayılan bu güçlü kökler, beton ve asfalt yüzeylerdeki çatlaklardan ilerleyebiliyor, yapıların temellerine kadar ulaşarak zaman içinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Toprak üzerinde oluşturduğu yoğun bitki örtüsü ise güneş ışığını keserek diğer bitkilerin gelişmesini engelliyor. Böylece bulunduğu alanlarda biyolojik çeşitliliği azaltıyor ve doğal bitki örtüsünü baskılıyor.

Evlerin değerini bile düşürüyor

Japon knotweed'in yol açtığı sorunlar yalnızca doğal yaşamla sınırlı değil. Bitkinin yayılması, gayrimenkul piyasasını da doğrudan etkileyebiliyor.

Büyük Britanya'da bitkinin bir mülkte tespit edilmesi, evin piyasa değerinde yüzde 20'ye varan düşüşe neden olabiliyor. Bu da on binlerce avroluk kayıp anlamına geliyor.

Üstelik sorun yalnızca evin değer kaybetmesiyle bitmiyor. Bankalar, bitkinin kontrol altına alınması ve tamamen temizlenmesi için uygulanabilir bir plan sunulmadığı sürece bu tür mülkler için konut kredisi vermekte isteksiz davranabiliyor. Bu durum, ev sahiplerinin satış sürecini de zorlaştırıyor.

Sırbistan'da henüz Büyük Britanya'daki kadar ciddi bir tabloyla karşılaşılmasa da uzmanlar, bitkinin yayılmasının zamanında önlenmemesi halinde benzer sorunların yaşanabileceği konusunda uyarıyor.

Kurtulmak yıllar sürebiliyor

Japon knotweed ile mücadele etmek sanıldığı kadar kolay değil. Bitkiyi biçmek ya da kökünden sökmeye çalışmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Aksine, toprakta kalan küçük kök parçaları yeniden filizlenerek yayılmanın devam etmesine neden olabiliyor.

Bu nedenle uzmanlar, tek bir yönteme başvurmak yerine farklı uygulamaların bir arada yürütüldüğü uzun vadeli mücadele programlarını öneriyor.

Tavsiye edilen yöntemlerden biri, bitkinin yaz başında biçilmesi ve yeniden filizlenmesinin ardından yaz sonunda ya da sonbahar başında uygun herbisitlerle ilaçlanması. Bu dönemde bitkinin aktif maddeleri kök sistemine taşıma olasılığı arttığı için uygulamanın daha etkili olabileceği belirtiliyor.

Sıcak su ve buhar uygulaması gibi alternatif yöntemler de kullanılıyor. Ancak bunların başarısı, bitkinin yayılma yoğunluğuna ve uygulama koşullarına göre değişebiliyor.

En etkili ve ekonomik yöntem hangisi?

Avrupa'da yapılan araştırmalar, doğru zamanda ve uygun şekilde uygulanan kimyasal mücadelenin çoğu durumda daha ekonomik bir seçenek olabildiğini gösteriyor. Kapsamlı kazı ve kök sökme işlemleri ise hem yüksek maliyetli hem de riskli olabiliyor. Çünkü toprakta bırakılan küçük rizom parçaları yeni bitkilerin ortaya çıkmasına yol açabiliyor.

Uzmanlara göre Japon knotweed ile mücadelede en önemli nokta, uygulamaların düzenli ve uzun süre devam ettirilmesi. Çünkü bu bitkiden kurtulmak tek seferlik bir işlemle mümkün olmuyor. Kontrol altına alınması için sabır, dikkat ve yıllara yayılan bir mücadele gerekiyor.