Bir dönem Tottenham ve İngiltere Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden biri olarak gösterilen Dele Alli, son dönemde kariyerinde ciddi bir düşüş yaşadı. Kulüpsüz kalan İngiliz futbolcu, son dönemde sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla gündeme geliyor.

ERIC DIER'I ARADI ANCAK YANIT GELMEDİ

Dele Alli'nin son canlı yayınında yaptığı bir hareket dikkat çekti. İngiliz futbolcu, yayında eski takım arkadaşı Eric Dier'ı telefonla aradı. Ancak Dier, aramayı yanıtlamadı.

"DELE ALLI'NİN HAYATI ARTIK BU"

Eski takım arkadaşına ulaşamayan Dele Alli, yaşadığı durumu tek cümleyle özetledi. İngiliz futbolcu, "Dele Alli'nin hayatı artık bu." ifadelerini kullandı.

DELE ALLI KİMDİR?

Dele Alli, kariyerine Tottenham'da devam ederken Avrupa futbolunun en parlak genç yıldızları arasında gösteriliyordu. İngiltere Milli Takımı'nda da forma giyen futbolcu, özellikle 2017-2018 sezonunda sergilediği performansla dikkat çekmişti.

İngiliz futbolcunun piyasa değeri bir zamanlar 100 milyon euroya kadar ulaşmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA DA OYNADI

Dele Alli, 2022-2023 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti. İngiliz futbolcu, siyah-beyazlılarda çıktığı 15 maçta 2 gol atarken asist katkısı veremedi.