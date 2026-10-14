Titanic filmiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Leonardo DiCaprio, özel hayatı ve tatil görüntüleriyle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İtalyan model Vittoria Ceretti ile birlikte olan oyuncu, sevgilisi ve arkadaşlarıyla Hawaii'de denizin ve güneşin tadını çıkardı.

“BABA GÖBEĞİ” GÖZDEN KAÇMADI

51 yaşındaki DiCaprio, 28 yaşındaki sevgilisi Vittoria Ceretti ile Pasifik Okyanusu'nda yüzerken görüntülendi. Tatil sırasında objektiflere yansıyan oyuncunun göbekli hali dikkat çekti. DiCaprio'nun arkadaş grubunda, ünlü oyuncu Lukas Haas da yer aldı.

TATİL GÖRÜNTÜLERİYLE DAHA ÖNCE DE KONUŞULMUŞTU

Leonardo DiCaprio, geçmiş yıllarda da tatillerde çekilen fotoğraflarıyla sık sık magazin basınının gündemine gelmişti. Oyuncunun aldığı kilolar ve denizden çıkarken göbeğinin görünmemesi için su seviyesini kolladığı anlar, uzun süre konuşulan görüntüler arasında yer almıştı.

Son tatilinde ise DiCaprio'nun kendisini kameralardan gizlemek için özel bir çaba göstermediği görüldü. Hollywood yıldızının rahat tavırları, yıllar içindeki değişimini bir kez daha gündeme taşıdı.