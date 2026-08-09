Pasifik Okyanusu’nda yer alan ve sömürge dönemi ismi Nauru'yu bırakarak resmi adını Naoero Cumhuriyeti olarak değiştiren ada devleti, yatırım karşılığı vatandaşlık programı başlattı. Program kapsamında varlıklı kişilere 105 bin dolar (yaklaşık 5 milyon Türk Lirası) karşılığında vatandaşlık veriliyor. Elde edilecek gelirin, yükselen deniz seviyelerine karşı adanın yüksek bölgelerinde yeni konutlar inşa edilmesi için kullanılması hedefleniyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN DEMOKRASİSİ İLAN EDİLMİŞTİ

1900'lerin başında keşfedilen zengin fosfat yatakları uzun yıllar sömürgeci güçler tarafından işletildikten sonra, ada ülkesi 1968'de bağımsızlığını kazanıp madenlerin denetimini devraldı. Fosfat gelirlerini doğrudan halka aktaran ülke, 1982 yılında The New York Times tarafından "dünyanın en zengin küçük demokrasisi" olarak tanımlandı.

O dönemde adaya Ferrari ve Lamborghini gibi lüks spor otomobiller ithal edildi, bir polis memurunun Lamborghini kullandığı ve halkın alışveriş için Singapur, Hawaii ile Fiji'ye özel uçaklar kiraladığı aktarıldı.

ÇÖKÜŞ VE İKLİM KRİZİNE KARŞI "YENİ NAOERO"

Doğal kaynakların tükenmesiyle 1990'larda başlayan ekonomik gerileme, 2000'lerin başında ekonomik çöküşe dönüştü. Borç krizine giren ülke, bir dönem Avustralya'nın denizaşırı göçmen merkezlerine ev sahipliği yaparak mali gelir sağladı.

Yükselen deniz seviyeleri nedeniyle kıyı bölgeleri taşkın riskiyle karşı karşıya kalan Naoero yönetimi, vatandaşlık satışından elde edilecek fonları adanın iç kesimlerindeki yüksek ve güvenli noktalara konut inşa etmek için kullanacağını açıkladı.