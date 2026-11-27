Namibya’nın güneyindeki Namib Çölü'nde yer alan Kolmanskop, bir dönem dünyanın en zengin yerleşim yerlerinden biriyken bugün kum tepelerinin altında kalan bir hayalet kasaba görünümünde.

Liman kenti Lüderitz'in yaklaşık 10 kilometre iç kesiminde bulunan bölgenin tarihi, 1908 yılında demiryolu işçisi Zacharias Lewala'nın rayların kenarında bulduğu taşın elmas olduğunun anlaşılmasıyla değişti. Bölgenin Alman sömürgesi altında olduğu o dönemde, elmas yataklarının yüzeye yakın olması nedeniyle bölgeye binlerce madenci akın etti.

ÇÖLÜN ORTASINDA LÜKS BİR YAŞAM VARDI

Kısa sürede elde edilen yüksek gelirle çölün ortasında Avrupa standartlarında bir yerleşim kuruldu. Kasabada tiyatro, balo salonu, kumarhane, bowling salonu, buz fabrikası ve tramvay hattı inşa edildi. İçme suyunun her gün trenlerle taşındığı kasabadaki hastaneye, Güney Yarımküre'nin ilk röntgen cihazı getirildi. Cihaz, tıbbi teşhislerin yanı sıra madencilerin elmas yutup yutmadığını kontrol etmek amacıyla kullanıldı.

REZERVLER TÜKENDİ

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından aşırı madencilik nedeniyle bölgedeki elmas rezervleri azalmaya başladı. 1928 yılında daha güneydeki Oranjemund civarında çok daha zengin elmas yataklarının keşfedilmesiyle Kolmanskop önemini yitirdi.

1956 yılına gelindiğinde son sakinlerin de ayrılmasıyla kasaba tamamen boşaldı. Bakımsız kalan ve kapıları açık bırakılan Alman mimarisi tarzındaki yapılar, yıllar içinde rüzgarın taşıdığı tonlarca çöl kumuyla doldu.

AÇIK HAVA MÜZESİ OLARAK ZİYARET EDİLİYOR

Günümüzde "Yasak Bölge" anlamına gelen Sperrgebiet elmas koruma sahası sınırları içinde yer alan Kolmanskop, özel izinle girilebilen bir açık hava müzesi olarak ziyaret ediliyor ve çeşitli uluslararası sinema yapımlarına ev sahipliği yapıyor.