İnsanlar bazen en yakın arkadaşlarıyla bile zamanla görüşmemeye başlıyor. Bir dönem sık sık yapılan buluşmalar seyrekleşiyor, telefon konuşmaları azalıyor ve araya giderek büyüyen bir mesafe giriyor. Üstelik bu uzaklaşma her zaman bir tartışma ya da kırgınlık nedeniyle yaşanmıyor. Hayat koşullarının değişmesi, farklı alışkanlıklar edinilmesi ve önceliklerin farklılaşması da yıllarca süren arkadaşlıkların sona ermesine yol açabiliyor.

İşte arkadaşlıkların zamanla bitmesine neden olan 7 şaşırtıcı etken:

1. Ortak ortam ortadan kalkıyor

İş hayatında kurulan arkadaşlıkların önemli bir bölümü, aynı ortamı paylaşmaya dayanıyor. Birlikte içilen kahveler, iş aralarında yapılan sohbetler ve günlük koşuşturmalar insanları birbirine yakınlaştırıyor.

Ancak zamanla bu ortak düzen ortadan kalkıyor. Her gün görüşmeyi sağlayan iş ortamı sona erdiğinde, bazı arkadaşlıkları sürdürmek de zorlaşıyor. Çünkü yıllarca aynı yerde bulunmak sayesinde devam eden ilişkiler, bu düzen değiştiğinde eskisi kadar güçlü kalamayabiliyor.

2. İnsanlar zamanlarını kiminle geçireceklerini daha dikkatli seçiyor

İnsan yaş aldıkça zamanının ve enerjisinin değerini daha fazla anlamaya başlayabiliyor. Bu nedenle sırf alışkanlık olduğu veya ayıp olmasın diye sürdürülen arkadaşlıklar geri planda kalabiliyor.

Kişiler kendilerini iyi hissettiren, yanında rahat oldukları ve duygusal açıdan yakınlık kurabildikleri insanlara daha fazla zaman ayırmayı tercih ediyor. Sürekli yoran veya tek taraflı ilerleyen ilişkiler ise giderek daha az aranıyor. Böylece bazı arkadaşlıklar büyük bir tartışma yaşanmadan, telefonların ve buluşma tekliflerinin azalmasıyla sona erebiliyor.

3. Alkol alışkanlığının değişmesi ortak arkadaşlıkları etkiliyor

Bazı arkadaşlıklar yıllar boyunca birlikte yapılan aktiviteler etrafında şekilleniyor. Akşam yemekleri, hafta sonu eğlenceleri ve içki eşliğinde yapılan buluşmalar bu ilişkilerin önemli bir parçasını oluşturabiliyor.

Ancak kişiler zamanla alkol tüketimini azaltmak veya tamamen bırakmak isteyebiliyor. Gece geç saatlere kadar dışarıda kalmak istememek ya da içki içilen ortamlardan uzaklaşmak, bazı arkadaşlarla görüşme sıklığını da azaltabiliyor.

Çünkü kimi ilişkilerde ortak nokta, birbirini tanımaktan çok birlikte yapılan etkinlikler olabiliyor. Bu etkinlikler ortadan kalktığında arkadaşlığın devam etmesini sağlayan bağ da zayıflayabiliyor.

4. Boşanma veya eş kaybı ortak arkadaş çevresini dağıtabiliyor

Özellikle çiftlerin birlikte görüştüğü arkadaş gruplarında boşanma veya eş kaybı önemli değişikliklere yol açabiliyor. Yıllarca birlikte tatil yapan, yemeklere katılan ve hafta sonlarını beraber geçiren çiftler, ayrılığın ardından aynı sosyal düzeni sürdüremeyebiliyor.

Ortak arkadaşlar kiminle görüşeceğini bilemeyebiliyor veya taraf tutmak istemediği için iki kişiyle de arasına mesafe koyabiliyor. Böylece evliliğini kaybeden kişi, yalnızca eşinden değil, yıllar içinde oluşturduğu arkadaş çevresinin bir bölümünden de uzaklaşabiliyor.

5. Taşınmak, arkadaşlığın gerçek gücünü ortaya çıkarıyor

Başka bir şehre taşınmak, daha sakin bir yerde yaşamak istemek veya aileye yakın olmak için yer değiştirmek sosyal ilişkileri doğrudan etkileyebiliyor.

Aynı mahallede otururken kendiliğinden gelişen buluşmalar, araya mesafe girdiğinde daha fazla çaba gerektiriyor. Telefon etmek, ziyaret planlamak ve görüşmek için zaman ayırmak gerekiyor.

Bazı arkadaşlıklar bu değişime rağmen devam ederken bazıları giderek zayıflıyor. Çünkü kimi ilişkiler, ortak anılardan çok birbirine yakın oturmanın sağladığı kolaylık sayesinde sürüyor. Mesafe arttığında bu bağın ne kadar güçlü olduğu da ortaya çıkıyor.

6. İnsanlar zamanla birbirlerinden farklı yönlere ilerliyor

Arkadaşlıkların sona ermesindeki en sessiz nedenlerden biri de insanların değişmesi. Yıllar içinde ilgi alanları, hayata bakış açıları ve değerleri farklılaşabiliyor. Bir zamanlar saatlerce konuşulan konular artık aynı heyecanı yaratmayabiliyor.

Taraflardan biri değişirken diğeri aynı kalabiliyor ya da ikisi birbirinden tamamen farklı yönlere ilerleyebiliyor. Ortak noktalar azaldıkça sohbetler zorlaşıyor, görüşme isteği de giderek düşüyor.

Üstelik bu uzaklaşmayı dile getirmek her zaman kolay olmuyor. İnsanlar çoğu zaman bir açıklama yapmak yerine görüşmeleri seyrekleştirmeyi tercih ediyor. Böylece bir zamanlar çok yakın olan iki arkadaş, aralarında büyük bir sorun yaşanmadan birbirlerinin hayatından çıkabiliyor.

Arkadaşlıklar her zaman bir tartışmayla bitmiyor

Uzun yıllar süren arkadaşlıkların sona ermesi her zaman büyük bir kırgınlık veya anlaşmazlık yaşandığı anlamına gelmiyor. Bazen değişen yaşam koşulları, farklılaşan alışkanlıklar ve yeni öncelikler insanları birbirinden uzaklaştırabiliyor.

Bir zamanlar sık sık yapılan görüşmelerin yerini seyrek telefon konuşmaları alabiliyor. Zamanla aramalar azalıyor, buluşmalar erteleniyor ve iki taraf da ilişkinin eskisi gibi olmadığını fark ediyor. Böylece bazı dostluklar, belirgin bir ayrılık yaşanmadan sessizce sona erebiliyor.