CHP kurultaylarına ilişkin “mutlak butlan” kararının ardından genel merkezde yaşanan polis müdahalesi ve kayyum tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oluşturduğu 7 kişilik MYK’ya yazılan CHP’li Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un MYK’ya girmeyi reddettikleri öğrenildi. CHP’nin kurultay süreçlerine ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından Ankara’daki CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yükseldi. Kararın yarattığı tartışmalar sürerken, polis ekiplerinin genel merkeze girerek binayı boşalttığı ve partide ciddi bir kriz yaşanmıştı. Ali Öztunç MYK TEKLİFİNİ REDDETTİLER Söz konusu gelişmelerin ardından CHP’ye kayyum olarak atandığı ileri sürülen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, oluşturduğu 7 kişilik Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’u dahil etmek istediği öne sürüldü. Ancak iki ismin de bu teklifi kabul etmediği öğrenildi. Gürsel Erol KURULTAY ÇAĞRISI YAPMIŞLARDI Gürsel Erol ve Ali Öztunç’un, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesine sert tepki göstermiş ve yaşanan sürecin ardından partinin yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini dile getirmişlerdi.

