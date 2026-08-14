Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Biran Damla Yılmaz, önceki gece Arnavutköy’de bir mekân çıkışında görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın’ın kendisi hakkında ortaya attığı iddialar hatırlatılınca konuşmamayı tercih etti. Bir dönem evlilik teklifi aldığı Aydın ile yollarını ayıran oyuncu, şimdi eski sevgilisiyle ilgili hukuki sürecin de içinde yer alıyor.

ESKİ SEVGİLİSİNİN İDDİALARINI GÜNDEME GETİRDİLER

Abdurrahman Aydın, Yılmaz hakkında Almanya’da oturum izni alabilmek amacıyla sahte belge düzenlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydın’ın başvurusunda oyuncu hakkında “resmî belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddiaları yer aldı. Söz konusu suçlamaların henüz yargı kararıyla kesinleşmediği belirtildi.

144 BİN EUROLUK BORÇ İDDİASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Yılmaz hakkında daha önce de Almanya’da 144 bin euroluk estetik ve sağlık harcaması nedeniyle borç bulunduğu ve bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkarıldığı iddia edilmişti. Ancak oyuncunun avukatı, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı ve Yılmaz hakkında Almanya’da herhangi bir adli işlem ya da yakalama kararı bulunmadığını açıkladı.

YILMAZ CEPHESİNDEN KARŞI HAMLE

Oyuncunun avukatları, Abdurrahman Aydın hakkında da hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. Açıklamada Aydın hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, ayrıca tehdit ve ısrarlı takip iddiaları kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Avukatlar, Aydın’ın bazı Alman ve Türk resmî evraklarında tahrifat ve sahtecilik yaparak Yılmaz’dan para talep ettiğinin tespit edildiğini savundu.

MUHABİRLERE “KONUŞMUYORUM” DEDİ

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Arnavutköy’de karşısında basın mensuplarını gören Biran Damla Yılmaz ise eski sevgilisinin suçlamaları hakkında yorum yapmadı. Yılmaz, “Bu konu hakkında konuşmuyorum” diyerek mekândan ayrıldı.

Bir dönem evlilik teklifi aldığı ve evlenmeyi düşündüğü Abdurrahman Aydın ile yaşadığı ilişki bu kez karşılıklı suçlamalar ve adli süreçle gündeme gelirken, tarafların hukuki mücadelesi devam ediyor.