Bir dönem vitrinlerden sehpalara, televizyonların üzerinden masa ve konsollara kadar evlerin birçok köşesinde kullanılan danteller, yıllar içinde yerini daha modern eşyalara bıraktı. Sandıklarda ve dolaplarda saklanan eski el işi danteller ise bugün koleksiyon ve antika piyasasında yeniden alıcı buluyor.

BİR ZAMANLAR HER EVDE VARDI

Türkiye’de özellikle geçmiş kuşakların evlerinde dantel önemli bir yere sahipti. El emeğiyle hazırlanan örtüler, salon takımları ve farklı motiflerden oluşan işlemeler yıllarca evlerin baş köşelerinde kullanıldı, ardından sandıklara kaldırıldı.

Antika ve vintage ürünlere yönelik ilginin artmasıyla birlikte geçmiş dönemlerden kalan el işleri de yeniden gündeme geldi. Koleksiyoncular yalnızca maddi değeri yüksek ürünlere değil, geçmişi ve hikâyesi bulunan eşyalara da yöneliyor.

ESKİ DANTELLER NEDEN YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Nakış, dantel ve tığ işi gibi geleneksel el sanatlarına yönelik ilgi vintage piyasasında da karşılık buluyor. Özellikle eski tarihli, büyük boyutlu, yoğun işçilik taşıyan ve sıra dışı motiflere sahip parçalar daha fazla dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre el işi ürünlerde yaş, kullanılan teknik, motif, büyüklük, işçilik ve korunma durumu değerin belirlenmesinde etkili oluyor. Daha nadir bulunan ve hazırlanması yoğun emek gerektiren çalışmaların fiyatları da yükseliyor.

FİYATLARI 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Türkiye’de satışa çıkarılan bazı eski dantel ve el işi ürünlerin ilan fiyatları 30 bin ile 150 bin lira arasında değişiyor. Ancak bu rakamlar her eski dantelin aynı değere sahip olduğu anlamına gelmiyor; fiyatlar parçanın özelliklerine ve satıcının talebine göre farklılaşıyor.

Antika piyasasında da ürünün geçmişi, yaşı, nadirliği ve mevcut durumu değer üzerinde belirleyici oluyor. Bu nedenle yıllardır sandıkta duran her dantelin yüksek fiyatlardan alıcı bulması garanti edilmiyor.

KOLEKSİYONCULAR NEYE BAKIYOR?

Koleksiyon piyasasında geçmişi olan ve belirli bir dönemin günlük yaşamını yansıtan eşyalara ilgi gösteriliyor. Antika ve vintage uzmanları, günümüzde yalnızca parasal değerin değil, eşyanın taşıdığı hikâyenin de önem kazandığını belirtiyor.

Özellikle büyük formatlı ve sıra dışı işlemelere sahip el işi çalışmalar daha nadir olmaları nedeniyle öne çıkıyor. Bazı antika el işi portrelerin uluslararası piyasada binlerce dolarlık fiyatlara ulaşabildiği belirtiliyor.

SANDIKTAKİ ESKİ DANTELLERE DİKKAT

Yıllar önce evlerde kullanılan ve daha sonra dolaplara kaldırılan danteller, vintage ürünlere yönelik ilgiyle yeniden piyasaya çıkıyor. Ailelerden kalan el işi parçalar da ikinci el ve antika pazarında satışa sunuluyor. Bir dönem günlük hayatın sıradan bir parçası olan bu ürünlerin değeri ise işçilik, yaş, motif, boyut, korunma durumu ve nadirlik gibi özelliklere göre değişiyor.