Avrupa'ya açılan kapılardan biri olarak görülen Moldova, Türk vatandaşları için yeni bir dönemin eşiğinde. Türkiye ile Moldova arasında yürürlükte olan kimlikle seyahat uygulaması sayesinde Türk vatandaşları ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) uyum süreci, ise bu uygulamanın geleceğini tartışmaya açtı. Ülkeden gelen açıklamalar, ilerleyen dönemde Türk vatandaşlarına da vize zorunluluğu getirilebileceğine işaret ediyor.

KİMLİKLE GİRİŞ UYGULAMASI ŞİMDİLİK DEVAM EDİYOR

Türkiye ile Moldova arasında 19 Şubat 2019'da yürürlüğe giren anlaşma kapsamında Türk vatandaşları, yeni tip fotoğraflı çipli kimlik kartlarıyla Moldova'ya seyahat edebiliyor. Ülkeye girişte pasaport bulundurma zorunluluğu bulunmazken, umuma mahsus pasaport sahipleri de vizeden muaf tutuluyor.

Türk vatandaşları Moldova'da herhangi bir 180 günlük dönem içerisinde toplam 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Bu süreyi aşan ziyaretlerde ise farklı göç ve oturum prosedürlerinin yerine getirilmesi gerekiyor.

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ VİZE UYGULAMASINI DEĞİŞTİREBİLİR

Moldova'nın Avrupa Birliği üyelik hedefi doğrultusunda vize politikalarını AB kurallarıyla uyumlu hale getirmesi gündemde. Moldova Başbakanı Vasile Tofan da yaptığı açıklamada, Avrupa kuralları gerektirirse ülkesinin vize politikasında değişikliğe gitmesi gerekebileceğini belirtti.

Türkiye, Moldova'nın şu anda vizesiz giriş hakkı tanıdığı ancak AB ülkelerine kısa süreli seyahatlerde genel olarak vizeye tabi olan ülkeler arasında bulunuyor. Bu nedenle Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetinin kaldırılması ihtimali de gündeme geldi. Ancak Türkiye vatandaşlarından vize istenmesine ilişkin kesinleşmiş bir karar veya uygulamanın başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Dolayısıyla kimlikle seyahat uygulaması şimdilik devam ediyor.

MOLDOVA LEYİ TÜRK LİRASINDAN DAHA DEĞERLİ

Moldova'yı gündeme taşıyan konulardan biri de ülkenin para birimi. Moldova'nın resmi para birimi Moldova leyi (MDL), Türk lirası karşısında daha yüksek bir nominal değere sahip. 25 Kasım 2026 tarihli gösterge niteliğindeki döviz kuruna göre 1 Moldova leyi yaklaşık 2,77 Türk lirasına karşılık geliyor. Başka bir ifadeyle 100 Moldova leyi yaklaşık 277 Türk lirası ediyor.

MOLDOVA'DA OTURUM İZNİ ALMAK İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Moldova'da 90 günden daha uzun süre yaşamak isteyen Türk vatandaşlarının oturum prosedürlerini yerine getirmesi gerekiyor. Ülkede uzun süreli kalış için seyahat amacına uygun D tipi uzun süreli vize alınması ve ardından oturum iznine başvurulması gerekiyor.

Moldova Göç Genel Müfettişliği tarafından açıklanan düzenlemelere göre yabancılara geçici oturum hakkı tanınabilen başlıca alanlar şöyle:

Çalışma: Moldova'da bir işte çalışmak veya serbest meslek faaliyetinde bulunmak isteyenler.

Eğitim: Ülkedeki eğitim kurumlarında öğrenim görecek kişiler.

Aile birleşimi: Moldova'da yaşayan aile üyelerinin yanına yerleşmek isteyenler.

Yatırım: Moldova ekonomisine yatırım yapan yabancılar.

İnsani ve gönüllü faaliyetler: İlgili faaliyetler kapsamında ülkede bulunacak kişiler.

Uzun süreli sağlık tedavisi: Tedavi amacıyla ülkede uzun süre kalması gerekenler.

Başvurularda kalış amacını gösteren belgelerin yanı sıra ilgili kategoriye göre iş, eğitim, aile veya yatırım belgeleri talep edilebiliyor.

KALICI OTURUM İÇİN 3 VEYA 5 YIL ŞARTI

Moldova'da geçici oturum izniyle yaşayan yabancıların kalıcı oturuma geçebilmesi için belirli süreleri tamamlaması gerekiyor. Moldova Göç Genel Müfettişliği'nin yayımladığı bilgilere göre Moldova vatandaşıyla aile birleşimi kapsamında kesintisiz en az 3 yıl geçici oturum hakkına sahip olanlar kalıcı oturum için başvurabiliyor. Diğer oturum kategorilerinde ise genel süre 5 yıl olarak uygulanıyor.

Kalıcı oturum başvurusunda ikamet süresinin yanı sıra Romence dil bilgisi, sosyal sigorta katkıları ve diğer yasal koşullar da dikkate alınıyor. Dolayısıyla Moldova'ya yalnızca kimlikle giriş yapmak, ülkede süresiz yaşama hakkı sağlamıyor.