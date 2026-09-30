Borsa İstanbul’da işlem gören ve AKP'nin kurucuları arasında yer alan Vahit Kiler'in de ortakları arasında olduğu Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hisseleri, 2026 yılı içerisinde kaydettiği olağandışı grafik ve ardından tarihi çöküş yaşadı.

ŞUBAT'TA REKOR, EYLÜL'DE TARİHİ ÇÖKÜŞ

2026 yılına 328 TL seviyelerinde başlangıç yapan KLRHO, ocak ayındaki agresif yükseliş trendiyle 4 Şubat’ta gün içi 689,50 TL seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Hissenin rekor kırdığı dönemde Kiler Holding’in toplam piyasa değeri 100 milyar TL sınırını aşmıştı.

Ancak bu zirvenin ardından başlayan sert düzeltme hareketi yılın ikinci yarısında derinleşti. Ağustos sonunda 65-70 TL bandına çekilen hisse, eylül ayı ortalarında 20 TL seviyelerine geriledi.

18 MİLYAR DOLARLIK FON SKANDALI MİLAT OLDU

Düşüş trendinin son ve en sert aşaması, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve adli makamlarca yürütülen "fon soruşturması" ile tetiklendi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in de tutuklandığı ve toplam büyüklüğü 18 milyar dolar olan 131 fonun tasfiye edildiği skandalın ardından borsada sert satış dalgası başladı.

Soruşturmanın gölgesinde KLRHO, 17-29 Eylül tarihleri arasındaki 9 işlem gününün tamamını taban fiyattan kapatarak 30 Eylül itibarıyla 10,16 TL seviyesine kadar geriledi.

HOLDİNG YÖNETİMİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Grup bünyesindeki Kiler Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Vahit Kiler, kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olarak öne çıkıyor. AKP'nin kurucu kadrolarında yer alan ve 22, 23, 24 ve 27. dönemlerde AKP Bitlis Milletvekili olarak Meclis'te görev yapan Kiler, holdingdeki aktif yöneticiliğini sürdürüyor.