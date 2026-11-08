BAŞHEKİMİ BİLE KAPIYA ÇAĞIRMIŞ Kaya'nın tutuklandıktan sonra ortaya çıkan görüntüler gündem olurken AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu. Tayyar, eski bakanın geçmişteki tutumuna ilişkin şu iddiaları gündeme getirdi: “Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken.” Tayyar, paylaşımında kibir eleştirisi yaparak, “Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm”

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