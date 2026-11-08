Sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik fon soruşturmasında ikinci kez ifade veren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklandı.
Cezaevinde can güvenliği gerekçesiyle tek kişilik odaya alınan Kaya’nın, kendisi yazılı talepte bulunmadıkça koğuşuna başka bir tutuklunun verilmeyeceği bildirildi.
BAŞHEKİMİ BİLE KAPIYA ÇAĞIRMIŞ
Kaya'nın tutuklandıktan sonra ortaya çıkan görüntüler gündem olurken AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Tayyar, eski bakanın geçmişteki tutumuna ilişkin şu iddiaları gündeme getirdi:
“Bir zamanlar muayene için gittiği hastaneden başhekimin kendisini kapıda karşılamasını istiyordu. Bakan bile değilken.”
Tayyar, paylaşımında kibir eleştirisi yaparak,
“Kibir, 'Allah’a isyan' olarak kabul edilen büyük günahlardan sayıldığı halde. Şimdi gardiyanlarla muhatap. Yine de üzüldüm”