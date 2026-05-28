Espanyol Teknik Direktörü Manolo Gonzalez, futbol dünyasında örnek gösterilen bir başarı hikayesine imza attı. Uzun yıllar Barcelona sokaklarında belediye otobüsü şoförlüğü yapan Gonzalez, aynı dönemde amatör liglerde teknik direktörlük kariyerini sürdürdü. Mütevazı imkanlarla çalıştığı takımlarda elde ettiği başarılar, genç teknik adamın Espanyol’un dikkatini çekmesini sağladı. 2024 yılında takımın başına getirilen Gonzalez’in göreve gelişi futbol çevrelerinde soru işaretleriyle karşılanmıştı. Sezon öncesinde birçok spor yorumcusu, Espanyol’un küme düşme hattından kurtulamayacağını öngörüyordu. Ancak Gonzalez yönetimindeki takım, sezon boyunca gösterdiği performansla beklentileri boşa çıkardı. Ligin önemli bölümünü üst sıralarda geçiren Espanyol, son haftalarda topladığı kritik puanlarla sezonu 11’inci sırada tamamladı. Katalan ekibi, Avrupa kupalarına katılma şansını ise yalnızca 5 puan farkla kaçırdı. Manolo Gonzalez’in kısa sürede ortaya koyduğu başarı, İspanyol futbolunda sezonun en dikkat çekici hikayelerinden biri olarak gösteriliyor.

