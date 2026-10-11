İskoçya'nın batısındaki Dış Hebridler takımadalarında bulunan Wiay Adası, 995 bin sterlinlik fiyatla satışa sunuldu. Yaklaşık 3,93 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip adada 1901 yılından bu yana sürekli yerleşim bulunmuyor. Geçmişte küçük bir topluluğun yaşadığı ada, bugün tarihi bir taş evin kalıntılarına, korunaklı koylara ve çeşitli yabani hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

125 YILDIR KİMSENİN YAŞAMADIĞI ADA SATILIYOR

İskoçya'nın batısında yer alan Wiay Adası, emlak şirketi Bell Ingram tarafından 995 bin sterlin, yaklaşık 65 milyon TL fiyatla satışa çıkarıldı. Yaklaşık 3 bin 925 dönümlük bir alanı kaplayan ada, 1901 yılından bu yana sürekli yerleşim bulunmayan bölgeler arasında yer alıyor. Geçmişte tarımla uğraşan yaklaşık altı kişinin yaşadığı Wiay'da, eski yerleşimden günümüze taş yapı kalıntıları ulaştı. Satış ilanında adanın korunaklı koyları, doğal yapısı ve yerleşim alanlarından uzak konumu öne çıkarıldı.

BİR PRENS BU ADAYA NEDEN SIĞINDI?

Wiay Adası'nın geçmişi, İskoçya tarihinde önemli bir yere sahip olan Prens Charles Edward Stuart'ın kaçışına kadar uzanıyor. Bonnie Prince Charlie olarak bilinen prens, 1746 yılında Culloden Muharebesi'nde yenilgiye uğramasının ardından kaçışı sırasında adaya sığındı. Daha sonra Fransa'ya ulaşmak üzere yolculuğuna devam eden prensin adada bulunduğu dönem, Wiay'ın tarihiyle ilişkilendirilen olaylar arasında yer alıyor. Adanın batı kıyısındaki Bagh na Murla Koyu'na bakan taş ev kalıntıları da geçmişteki yerleşimin izlerini taşıyor.

KAYBOLAN AYI ÜÇ HAFTA BOYUNCA ARANDI

Adanın geçmişinde dikkat çeken olaylardan biri de 1980 yılında yaşandı. İskoçya'da tanınan Hercules adlı boz ayı, kaçmasının ardından Wiay Adası'na ulaştı. Ayının bulunması amacıyla geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Hercules'i bulabilmek için üç hafta boyunca karadan, denizden ve havadan arama gerçekleştirdi. Bu olay, adanın geçmişinde yer alan sıra dışı gelişmelerden biri oldu.

ADADA KARTALLAR VE YABANİ HAYVANLAR YAŞIYOR

Wiay Adası, uzun yıllardır sürekli insan yerleşiminin bulunmaması nedeniyle doğal özelliklerini büyük ölçüde koruyor. Adada kumlu plajlar, tatlı su gölleri, korunaklı koylar ve engebeli araziler bulunuyor. Bölge, farklı kuş türleri için de yaşam alanı oluşturuyor. Kaya kartalları ile ak kuyruklu deniz kartallarının adada yuva yaptığı biliniyor. Emlak şirketinin satış ilanında da adanın doğal yaşamı ve sakin konumu ön plana çıkarılıyor.

ISSIZ ADAYA NASIL ULAŞILIYOR?

Wiay Adası'na ulaşım için hava ve deniz yolu bağlantılarından yararlanılıyor. Bölgeye seyahat etmek isteyenler, günlük uçuşların düzenlendiği Benbecula Havalimanı'nı kullanabiliyor. Kuzey Uist ve Güney Uist üzerinden feribot bağlantıları da ulaşım seçenekleri arasında bulunuyor. Petersport'tan hareket eden özel teknelerle de bölgeye ulaşılabiliyor. Ancak adaya doğrudan kara yolu bağlantısı bulunmadığından yolculuğun son bölümünün deniz yoluyla tamamlanması gerekiyor.