Bitcoin fiyatlarında düşüş devam ederken Silikon Vadisi'nin tanınmış yatırımcılarından Jason Calacanis'ten piyasaları tedirgin eden tahmin geldi.

Bitcoin'in önümüzdeki 12 ay içerisinde 57 bin dolara kadar gerileyebileceğini öne süren Calacanis, 126 bin dolarlık tarihi zirvenin bir daha görülemeyeceğini belirtti.

BITCOIN İÇİN 57 BİN DOLAR TAHMİNİ MASADA

Jason Calacanis, Bitcoin'e ilişkin yatırımcı ilgisinin zayıfladığını söyleyerek kripto para biriminde düşüş sürecinin devam edebileceğini ileri sürdü.

Ünlü yatırımcı, özellikle spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) gerçekleşen para çıkışlarının piyasa açısından olumsuz bir gösterge olduğunu dile getirdi.

Calacanis'in 57 bin dolarlık tahmini, Bitcoin'in 8 Kasım'daki yaklaşık 75 bin 800 dolarlık seviyesine göre yüzde 24,8 oranında düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Bununla beraber söz konusu rakam, gerçekleşmiş bir fiyat hareketini değil, yatırımcının kişisel piyasa beklentisini yansıtıyor.

126 BİN DOLARLIK REKOR BİR DAHA GELMEYECEK Mİ?

Calacanis, Bitcoin'in Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirveye tekrardan çıkamayacağını savundu.

Bitcoin'in sadece değer saklama aracı olarak kullanılmasının yatırımcılar açısından yeterli bir gerekçe olmadığını ileri süren Calacanis, teknoloji yatırımlarında farklı alanların daha fazla fırsat sunduğunu söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.