Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikret Yaşar, 2008 yılında kurduğu meyve bahçesinde hem üretim yapıyor hem de akademik çalışmalarını uygulamaya taşıyor. Çoğunluğu elmadan oluşan bahçede bu yıl soğuk hava nedeniyle üretim ciddi oranda düştü.

Prof. Dr. Fikret Yaşar, aile ortaklarıyla birlikte 180 dönüm arazi üzerine kurduğu bahçenin 120 dönümlük bölümünün devredilmesinin ardından, kalan 60 dönümlük alanda üretime devam ediyor. Elma başta olmak üzere armut, kayısı ve erik yetiştirilen bahçeyi aynı zamanda öğrencileri için uygulama alanı olarak kullanıyor.

Yaklaşık 18 yıldır bahçeyle ilgilendiğini belirten Yaşar, "Akademisyen olarak işin teorisini üniversitede öğreniyor, araştırıyor ve laboratuvarda elde ettiğimiz sonuçları burada uyguluyoruz. Bu bize çok büyük fayda sağladı" dedi.

ÖĞRENCİLERİNE ÜRETİMİN TÜM AŞAMALARINI ÖĞRETİYOR

Bahçede budama, aşılama, gübreleme, bitki koruma ve meyve yetiştiriciliğinin farklı aşamalarını öğrencilerine uygulamalı olarak gösteren Yaşar, girişimci bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

EŞİYLE BİRLİKTE ÜRETİM YAPIYOR

Eşiyle birlikte bahçede çalıştıklarını söyleyen Yaşar, meyve üretiminde hastalık ve zararlılara karşı zamanında önlem alınmasının önemine dikkat çekti. Yaşar, "Eşimle birlikte omuz omuza çalışıyoruz. Üretmeyi seviyoruz, üretmek bize zevk veriyor" ifadelerini kullandı.

VAN ELMASI YURT DIŞINA DA GÖNDERİLDİ

Van'ın güneşli ikliminin meyvelerin aroma, renk ve kalite özelliklerine katkı sağladığını belirten Yaşar, kentte yetişen elmaların lezzetiyle öne çıktığını söyledi. Bahçede üretilen elmaların geçmiş yıllarda Rusya, Irak ve Suriye pazarlarına da gönderildiğini aktardı.

BU YIL ÜRETİM 300 TONDAN 60 TONA GERİLEDİ

Geçen yıl soğuk havadan fazla etkilenmeyen bahçede bu yıl ciddi ürün kaybı yaşandı. Normal şartlarda yaklaşık 300 ton elma elde ettiklerini belirten Yaşar, bu yıl üretimin 50-60 ton seviyesine düştüğünü ifade etti. Yaşar, yaşanan soğukların bahçedeki verimi önemli ölçüde azalttığını kaydetti.