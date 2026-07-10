İngiltere merkezli bir e-ticaret ve yatırım şirketi olan The Hut Group firması tarafından yapılan bir açıklama gündeme oturmuş durumda. Firma son on yıllık süreçte çalışanlarına toplanda 1 milyar sterlinlik hisse senetleri dağıttı. Şirket sahibi olan Matt Moulding'in bir zamanlar bulaşıkçılık gibi gündelik işler yapması da çalışanların halinden anlamasına ve onlara en iyi imkanları sunmak için çabalamasına yol açıyor.

ESKİ DEPOCU ŞİMDİNİN MİLYONERİ

İş dünyasında eşine az rastlanır bir servet paylaşımı hikayesi İngiltere'den geldi. Manchester merkezli e-ticaret ve teknoloji devi The Hut Group (THG), son 10 yılda çalışanlarına hibe ettiği 1 milyar st1milyar dolar) değerindeki hisse senetleriyle kurumsal tarihe geçti.

Şirketin kurucusu Matt Moulding tarafından hayata geçirilen bu ücretsiz hisse programı, sadece üst düzey yöneticileri değil; depoda çalışan işçileri, sekreterleri ve şoförleri de birer milyoner ya da servet sahibi yaptı.

İŞÇİLİKTEN ZİRVEYE BİR BAŞARI HKAYHEESİ

Şirketin 48 yaşındaki kurucusu Matt Moulding, aslında bu sektöre yabancı ve sıfırdan gelen bir isim. Gençlik yıllarında bulaşıkçılık ve fabrika işçiliği gibi ağır işlerde çalışan Moulding, ticaret hayatına internetten CD satarak başladı.

Zamanla işi büyüterek dev perakende markalarına e-ticaret ve web altyapısı sağlayan teknolojik bir imparatorluk inşa etti. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte piyasa değeri 6,3 milyar sterline ulaşırken, Moulding’in kişisel serveti de 1,6 milyar sterlini buldu. Sıra dışı lider, yıllık 750 bin sterlinlik maaşının tamamını ise hayır kurumlarına bağışlıyor.

"İngiliz kurumsal tarihinde en çok milyoner yaratan şirket unvanını elde ettik." THG Yönetimi

ŞOFÖR VE ÇIRAKLARIN HAYATINI DEĞİŞTİREN SİSTEL

Program kapsamında yaklaşık 430 personel tamamen ücretsiz hisse sahibi oldu. Pay senetlerinin değer kazanmasıyla birlikte, şirket içindeki 74 çalışan resmen milyoner statüsüne yükseldi. Finansal bağımsızlığa ulaşan çalışanların hikayeleri ise dikkat çekici:

2 Yıllık Şoför: Kendisine verilen hisselerin 40 bin sterlinlik kısmını nakde çevirerek ailesinin ihtiyaçları için harcadı. Elinde hala 61 bin sterlin değerinde hisse bulunuyor.

30 Yaşındaki Kıdemli Müdür: Şirkete yıllar önce bir çırak olarak adım atan bu çalışan, şu an 600 bin sterlinlik bir hisse portföyüne sahip ve ailesinin geleceğinin tamamen güvence altında olduğunu söylüyor.

DAĞITILACAK 175 MİLYON STE -RLİN SAHA DAVA

Çalışanlarını şirketin büyümesine doğrudan ortak eden THG yönetimi, bu cömert hamlesiyle büyük takdir topladı. Üstelik süreç henüz bitmiş değil; şirket fonunda henüz dağıtılmamış 175 2milyon sterlinlik bir kaynak daha bulunuyor. Bu tutarın da önümüzdeki süreçte kademeli olarak çalışanlara aktarılacağı duyuruldu.