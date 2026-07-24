Süper kahraman tarihinin en ünlü dış cephesine sahip olan o efsanevi ev, sadece bir yıl aradan sonra yeniden emlak piyasasını sallamaya hazırlanıyor. 1960’ların kült Batman dizisinde "Wayne Malikanesi" olarak hafızalara kazınan Kaliforniya, Pasadena’daki dev mülk, dudak uçuklatan yeni bir fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında gizli ve piyasa dışı bir satışla 20,5 milyon dolara el değiştiren malikane, bu rakamla zaten Pasadena’nın konut rekorunu kırmıştı. Ancak mevcut sahibi, sadece 11 ay sonra çıtayı bambaşka bir seviyeye taşıdı ve eve tam 32 milyon dolar fiyat biçti. Eğer mülk bu seviyelerde bir rakama satılırsa, şehirdeki lüks konut rekorunu tek bir yılda %50'den fazla bir artışla, kendi rekorunu egale ederek yeniden kıracak.

KISA SÜREDE GELEN ASTRONOMİK DEĞER ARTIŞI

Emlak dünyasında "hayat araya girdi" denilerek özetlenen bir durum nedeniyle, evi aslında yaşamak için alan son sahibi mülkü satma kararı aldı. Ancak aradan geçen kısa sürede eve yapılan yatırımlar azımsanacak gibi değil. Fiyattaki %56'lık artışın arkasında; sil baştan inşa edilen modern tesisat sistemleri, yenilenen altyapı, yeni kanalizasyon hattı, su yalıtımı yapılan geniş teraslar ve baştan tasarlanan peyzaj yatıyor.

En önemlisi de evin 1928 yılından kalma tarihi dokusuna sadık kalınarak yapılan iç mekân restorasyonları bu değere zemin hazırlıyor. Pasadena genelinde emlak piyasası biraz yavaşlamış ve ortalama ev fiyatları 1,6 milyon dolar seviyelerine gerilemiş olsa da, emlakçılar bu mülkün piyasa kurallarının tamamen dışında olduğunu belirtiyor. Christie's International Real Estate SoCal'dan Peter Owens’ın "Sokağın Kraliçesi" olarak tanımladığı bu malikane, şehrin en seçkin ve gizli caddesi olan South San Rafael Avenue üzerinde, Arroyo Seco'nun yukarısında yemyeşil bir koridorda yer alıyor.

MİLYON DOLARLIK MALİKENİN ALICIYA SUNDUKLARI

Peki, bu astronomik fiyatın karşılığında alıcıya ne sunuluyor? Kelimenin tam anlamıyla devasa ve ihtişamlı bir yaşam alanı. Yaklaşık 5 dönümlük kapalı bir arazi üzerinde, Arroyo Seco manzaralı ve ünlü Rose Bowl stadyumuna çok yakın bir konumda yer alan mülk, yaklaşık 18.665 metrekarelik devasa bir kullanım alanına sahip. İçerisinde yeyi yatak odası ve on bir banyo barındıran bu şaheser, 1928 yılında Morgan, Walls & Clements firması tarafından Jakoben Tudor Revival tarzında inşa edildi.

Kale benzeri kulesi, arduvaz çatıları, tuğla işçiliği ve kurşunlu cam pencereleriyle tam bir dönem şaheseri olan yapı, inşa edildiği yıl 140.000 dolara, yani o dönemin ortalama ev fiyatının tam 35 katına mal olmuştu. Evin 1990'lardaki popüler bir tasarım organizasyonu döneminden kalma abartılı iç süslemeleri tamamen temizlenerek, aslına uygun asil ve ağırbaşlı havasına geri dönüldü. Ayrıca modern bir resort havası katmak adına mülke doğal kaya görünümlü lüks bir havuz, özel sinema salonu, iç-dış mekan eğlence alanları ve son yılların trendi pickleball sahası gibi lüks eklentiler yapıldı.

YARASA MAĞARASININ EFENDİSİ VE HOLLYWOOD GEÇMİŞİ

Dizinin hayranlarını üzecek bir detay olsa da, malikanede bir Yarasa Mağarası ya da kitaplığın arkasına gizlenmiş itfaiyeci direkleri bulunmuyor. Dizinin o meşhur iç mekân sahneleri Culver City Stüdyoları’nda çekilmişti. Ancak burası, Batmobile’in malikane yolundan hızla çıktığı o ikonik açılış sahnesinin çekildiği yer olarak sinema tarihine geçti.

Üstelik burası sadece Gotham'ın değil, Hollywood'un da genel olarak gözdesi konumunda. Bridesmaids filmindeki ikonik ve olaylı gelin duşu sahnesinin çekildiği arka bahçe tam olarak burası olduğu gibi; Rush Hour, The Campaign ve Murder, She Wrote gibi manyak ilgi gören birçok ünlü yapım da bu duvarların arasında hayat buldu. Mahalle efsanelerine göre, yan sokaktaki yanan başka bir malikane yıllarca Batman’in evi sanılsa da, orijinal ve gerçek Wayne Malikanesi tüm ihtişamıyla burada duruyor.

Architectural Digest kalitesindeki bu sinematik tarih mirası, Christie’s International Real Estate’ten Peter Owens ve Maisonre’den Shannon Scavo ortaklığıyla yeni milyarder sahibini bekliyor. Yarasa Sinyali bu kez lüks emlak dünyası için yanıyor.