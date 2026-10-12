TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Adanaspor, sezonun ilk 5 maçını kaybederek zor günler yaşıyor. Maddi sıkıntılarla boğuşan kulüpte yönetim değişikliği gerçekleşti. Bir dönem Süper Lig'de 'dört büyüklere' kök söktüren Adanaspor'da Başkanı Ergin Göleli, kulübün devir sürecinin tamamlandığını ve Adanaspor A.Ş.'nin Uğur Özdemir'e devredildiğini resmen açıkladı.

HER BAŞLANGICIN YENİ UMUTLAR TAŞIDIĞINA İNANIYORUM'

Adanaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada konuşan Göleli, kulübün kendisi için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Göleli, "Bugün, Adanaspor A.Ş.'nin devir sürecini Uğur Özdemir'e tamamlamış bulunuyorum. Her başlangıcın yeni umutlar taşıdığına inanıyor, bu devrin kulübümüz adına güzel bir geleceğin kapısını aralamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

'BU CAMİA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Kulübün yeni sahibi Uğur Özdemir'de kulübün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Özdemir, ''Adanaspor’umuz için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin sözlerden çok icraatlarla, beklentilerden çok emekle ve birliktelikle şekillenmesi için üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim. Adanaspor’un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu arma için, bu şehir için, bu büyük camia için çalışacağız.'' dedi.