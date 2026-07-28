Bir zamanlar Süper Lig’de yer alan ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Yeni Malatyaspor yaşadığı finansal sorunlar sebebiyle bir türlü belini doğrultamamıştı… Yıllardır sıkıntılı günler geçiren Yeni Malatyaspor ligden çekilme kararı aldı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 3. Lig'e düşürülen Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması yönünde görüş birliğine varıldı. MALATYA YEŞİLYURT SPOR TEMSİL EDECEK Kulüpten yapılan açıklamada, kararın Malatya'nın mevcut şartları ve şehrin futbolunun ortak menfaatleri doğrultusunda alındığı belirtildi. Yeni Malatyaspor'un ligden çekilme kararının ardından Malatya'yı Nesine 3. Lig'de aynı şehirden Malatya Yeşilyurt Spor temsil edecek.

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