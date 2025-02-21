Aydın’ın Söke ilçesinden denize dökülen Büyük Menderes nehri sanayi atıklarının kurbanı oldu. Bir zamanlar suyu içilen nehirin suyu kapkara oldu balıklar ölmeye başladı. Doğal ortam yaşam mücadelesi vermeye başladı.

EKODOSD (Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği) Beaşkanı Bahattin Sürücü nehirde incelemelerde bulundu.

Sürücü SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereğince kurulan Mahalli Sulak Alan Komisyonlarında alınan kararlarda; kurumlar bazında faaliyet planlarına göre, her kurum kendi faaliyet alanıyla ilgili taahhütte bulunmuştur.Biz de komisyon üyesi olarak taahhüt ettiğimiz noktasal kirlilik kaynakları ve ilgili alanlardaki izleme çalışmalarını sürdürüyoruz.

"BİR ZAMANLAR SUYUNU İÇTİĞİMİZ NEHİRDE BALIKLAR ÖLMEYE BAŞLADI"

-Bir zamanlar suyu kaynatılıp çayı içilen, gençlerin yüzme öğrendiği ve sağlıklı bir ekosistemin devam ettiği Büyük Menderes Nehri bugün katran gibi simsiyah akıyor.

-Bunun en önemli nedeni; 584 km boyunca etrafındaki endüstriyel tesislerin, OSB’lerin arıtmasız atıkları, yerleşim yerlerinin evsel atıkları ve bugün suyun zift gibi siyah akmasına neden olan zeytinyağı kara atık sularıdır.

-Kara atık sular nedeniyle 2 gün önce binlerce küçük balık ölmüş, şu anda daha büyük balıklar oksijensizlikten yaşam savaşı verir hale gelmişlerdir.

-Afyon Dinar Suçıkan’dan başlayan Menderesin yolculuğu sırasında, yukarı havzalardaki işletmelerden ve yerleşimlerden bırakılan su ve katı atık kirliliğinin ağır yükünü Söke bölgesi çekmektedir.

"ÇİFTÇİ KİRLİ SULARLA TARIM YAPMAK ZORUNDA KALIYOR"

-Kirli sularla tarım yapılmakta, hatta yiyeceğimiz ürünlerin üretildiği tarlalar bu sularla sulanarak, halk sağlığını tehdit etmektedir.

-Menderesin yolculuğunun son noktaları sayılan ve Aydın’ın biyolojik çeşitlilik ve turizm açısından en önemli sulak alanları olan Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Milli Parkın Büyük Menderes Deltası bölümü kirlilikten dolayı olumsuz etkilenmektedir.

-Pamuk sulama mevsimlerinde giriş ve çıkışları kapatılan Bafa Gölü’nde, su girişinin devamlı olması gereken kış mevsiminde de göle kirli suların girmesini engellemek için yine toprakla kapatılmış durumdadır. Kanal açılsa göle kirli sular girecek, kapattıklarında ise başta yılan balığı olmak üzere diğer balık türleri ve sucul canlılar geçiş yapamayacaktır.

-Tüm canlıların yaşam kaynağı olan Menderes günümüzde hoyratça kullanılarak, kirletilmektedir.

-Büyük Menderes Nehri çiftçinin, köylünün, sucul canlıların, kuşların ve çevresindeki bitkilerin yaşam kaynağı olup, iklim değişikliğinin yaratacağı olumsuz etkiler açısından bölgemizdeki hayatın devamlılığı için çok önemlidir.

-Büyük Menderesin yaşaması için ilgili tüm kurumların bir bütün olarak birlikte ve uygun koordinasyon içerisinde duyarlılık göstererek çalışması gerekir.