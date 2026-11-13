Bir dönem İstanbul'da halkın kolayca ulaşabildiği ve uygun fiyatlarla tükettiği istiridye, günümüzde lüks restoranların menülerinde yer alan pahalı deniz ürünlerinden biri haline geldi.

Dünyanın farklı bölgelerinde de benzer bir dönüşüm yaşayan istiridye, geçmişte yoksul kesimlerin önemli protein kaynakları arasında gösterilirken bugün Michelin yıldızlı restoranlarda sunuluyor.

Geçmişte özellikle İstanbul'un Haliç ve Boğaziçi kıyılarında bol miktarda bulunan istiridyeler, kentteki deniz ürünleri tüketiminin önemli parçalarından biriydi. Haliç, İstanbul'un midye ve istiridye yataklarıyla öne çıkan bölgeleri arasında yer alırken Boğaz kıyılarında da istiridye avcılığı yapılıyordu.

İSTANBUL'UN SULARINDA BOLCA BULUNUYORDU

Tarihi kayıtlara göre İstanbul'da istiridye ve midye avcılığı geçmişte önemli bir geçim ve ticaret alanı oluşturuyordu. 1871 yılında kentte midye ve istiridye avcılığı için dokuz ayrı özel saha oluşturuldu. Kabuklu deniz ürünleri avcılığı, dönemin balıkçılık faaliyetleri arasında yer aldı.

Zamanla İstanbul kıyılarındaki çevre kirliliği, bu ürünlerin doğal yaşam alanlarını etkiledi. Özellikle Haliç'te artan kirlilik nedeniyle 1908 yılında midye ve istiridye avcılığı yasaklandı.

ÜCRETSİZ OLARAK İKRAM EDİLİYORDU

İstiridyenin geçirdiği dönüşüm yalnızca İstanbul'la sınırlı kalmadı. İngiltere ve ABD'de 18. ve 19. yüzyıllarda işçi sınıfının ve dar gelirli kesimlerin ucuz protein kaynaklarından biri olan istiridye, sokak satıcılarında düşük fiyatlarla satılıyordu. Bazı işletmelerde ise müşterilere ücretsiz atıştırmalık olarak ikram ediliyordu.

Aşırı avlanma ve deniz kirliliği nedeniyle doğal istiridye yataklarının azalması, ürünün piyasadaki arzını düşürdü. Bu gelişmelerle birlikte istiridye zamanla ucuz bir besin olmaktan çıkarak lüks tüketim ürünleri arasına girdi.

Günümüzde Michelin yıldızlı restoranların menülerinde de yer bulan istiridye, özellikle özel üretim ve yetiştiricilik yapılan bölgelerden temin ediliyor. İrlanda'nın Mayo ve Galway bölgeleri de önemli istiridye üretim merkezleri arasında bulunuyor.