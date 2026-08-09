Yüksek maliyetler ve finansman baskısı nedeniyle şirket borç yapılandırma sürecine girdi. Tekstil sektörünün önemli ihracatçılarından Erto Tekstil hakkında mahkeme tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı verildi. Alınan kararla birlikte 2012 yılından bu yana dünya pazarlarına kadife seccade ve halı ihraç eden şirket, finansal koruma ve yapılandırma sürecine geçmiş oldu.

ŞİRKETİN İHRACAT AĞINDA HANGİ ÜLKELER YER ALIYORDU?

Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, İstanbul’da kurulan Erto Tekstil, kadife dokuma seccade ve halı üretimiyle Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarlarında geniş bir dağıtım ağı oluşturdu. Şirket; Katar, Suudi Arabistan ve Almanya başta olmak üzere çok sayıda ülkeye aktif dış satım gerçekleştirdi.

Açıklanan resmi verilere göre firma, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen değerlendirmelerde 2019 ve 2021 yıllarında "Kadife Halı ve Seccade" kategorisinde Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü firması unvanını kazandı.

KONKORDATO SÜRECİNİ TETİKLEYEN FİNANSAL NEDENLER NE OLDU?

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe artan üretim girdileri, yüksek faiz oranları ve işletme sermayesi ihtiyacı şirketin nakit akışını olumsuz etkiledi. Küresel pazardaki yoğun rekabet ve değerli Türk lirası nedeniyle ihracat fiyatlarının sınırlı kalması, satış hacmine rağmen kâr marjlarının daralmasına yol açtı.

Finansmana erişimde yaşanan zorlukların derinleşmesi üzerine şirket yönetimi, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek ve borçlarını yapılandırabilmek amacıyla yargıya başvurarak konkordato talebinde bulundu.