Bir zamanlar hayatını arabaları park ederek, parti malzemeleri satarak geçiren Marc Rowan bugün tam 11,1 milyar dolarlık büyük bir servete sahip.

Dünyanın en büyük alternatif varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Apolla'yu yöneten şirketin varlıkları bu yılın başında 1 trilyon doları aştı.

40 yıllık yolculukta Rowan, hizmet sektöründen New York Menkul Kıymetler Borsası'na oradan yatırım bankası Drexel Burnham Lambert'e oradan da Apollo'ya ulaştı ve alternatif yatırım sektörünün önde gelen isimlerinden biri oldu.

Avukat bir aileden gelen Rowan, benzer bir yolu izlemedi, Pensilvanya Üniversitesi'nde işletme okusa da Wall Street'i tanıma fırsatı New York Borsası'nın işlem salonunda kurye olarak çalışmasıyla oldu.

Rowan katıldığı podcastte bu deneyimin kariyerini çok öteye taşıdığını söyledi.

Nihayet 1984 yılında yatırım bankasına girdi, ancak burada kariyeri kısa sürdü. Drexel 1990 yılında yüksek riskli tahvil krizi sonrası çöktü. Bu başarısızlık Rowan'ı yıldırmadı, 1990 yılında Apollo'yu kurdular. Apollo trilyon dolarlık işletmeye dönüştü.

Apollo sonraki on yıllarda hızla büyüyerek dünyanın en büyük alternatif varlık yöneticilerinden biri haline geldi. 2021 yılında da şirketin CEO'u oldu.

Araba park etmekten 1 trilyon dolardan fazla varlığı yöneten bir firmanın başına geçmeye kadar, Rowan'ın kariyeri Wall Street'in zirvesinde alışılmadık derecede uzun bir yol izledi.