David Walentas, çocukken inek sağdığı günlerden New York’un emlak kralı olmaya uzanan yolculuğunu anlattı. "Hiç akıl hocam olmadı" diyen milyarder, imparatorluğunu kimsenin istemediği işleri yaparak kurdu.

Bugün New York’un en popüler bölgelerinden biri olan Dumbo (Manhattan Köprüsü Altı), 1970’lerde kimsenin yatırım yapmak istemediği, harap bir sanayi bölgesiydi. Ancak David Walentas için burası bir fırsattı. Forbes verilerine göre 2 milyar dolarlık servete ulaşan Walentas, başarısını Büyük Buhran yıllarında öğrendiği sert derslere borçlu.

"Sözleşmeli Köle Gibiydik"

Walentas'ın hikayesi lüks ofislerde değil, Rochester’daki bir çiftlikte başladı. Babası felç geçirdiğinde annesi tarafından bakılamayan Walentas, kardeşiyle birlikte çalışması için bir çiftliğe gönderildi.

"Sabah beşte kalkar, inekleri sağar, gübre küreler ve sonra okul otobüsüne binerdik. Kışın soğukta, yazın sıcakta uyurdum. Bu deneyim içimdeki başarma hırsını körükleyen en büyük dersti."

Milyarderliğe Giden Yolun 6 Temel Taşı

Walentas, sıfırdan zirveye çıkmak isteyen girişimciler için tecrübelerini 6 ana başlıkta topluyor:

1. Herkesin Nefret Ettiği İşleri Yapın

Walentas, kariyeri boyunca başkalarının "kirli" bulduğu fırsatlara yöneldi. Bir dönem askeri üslerde fosseptik tanklarını temizledi. Emlak sektöründe ise bankaların kredi bile vermediği, yıkılmaya yüz tutmuş Brooklyn bölgelerine yatırım yaptı. Kişisel sloganı ise net: "Cesaret Yoksa Zafer Yok."

2. Sosyal Çevrenin Gücünü Küçümsemeyin

Virginia Üniversitesi'ne (UVA) burslu girmesi, Walentas için dönüm noktası oldu. Kendi deyimiyle "hiçbir şey bilmeyen insanlarla" büyüdükten sonra, vizyonu geniş arkadaşlarla tanışmak dünya görüşünü değiştirdi. İlk iş ortağını da, kendisini sanat dünyasıyla tanıştıran dostlarını da burada buldu.

3. Yönetemediğin Şeye Sahip Olma

İlk yatırımında bir emlakçının kirayı tahsil edememesi nedeniyle neredeyse batıyordu. Bu olaydan sonra "Eğer bizzat yönetemiyorsam, ona sahip olmamalıyım" ilkesini benimsedi. Bugün dev emlak şirketi Two Trees Management, sahip olduğu tüm mülkleri bizzat yönetiyor.

4. İçgüdülerinizi Takip Edin

1960’larda New York’ta danışmanlık yaparken, gecelerini şehrin arka sokaklarında dolaşarak geçirdi. "Sadece gayrimenkul geliştirmek istiyordum" diyen Walentas, gençlere şu tavsiyeyi veriyor: "Başarısız olursanız yeniden başlarsınız, ama sevdiğiniz şeyin peşinden gidin."

5. Büyük Riskler Alın

Dumbo bölgesini satın alırken hiçbir bankadan kredi bulamadı. Şehir yönetimi imar planını değiştirmeyi reddetti. Pes etmek yerine, kozmetik devleri Lauder ailesini kendisine inanmaya ikna etti ve New York Valisi ile tarihi bir anlaşma imzaladı.

6. Doğru Hayat Arkadaşını Seçin

Walentas, hayatındaki "en iyi anlaşmanın" eşi Jane ile evlenmek olduğunu söylüyor. Jane, sadece bir hayat arkadaşı değil, aynı zamanda onu Lauder ailesiyle tanıştırarak kariyerinin ilk büyük finansman kapısını açan kişiydi.