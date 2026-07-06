Yalvaç'ta kaliteli sütü, yoğurdu ve özellikle kaymağıyla bilinen mandaların sayısı son yıllarda dikkat çekici şekilde azaldı. İlçenin manda yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Salur Mahallesi'nde 2020 yılında yaklaşık 400 manda bulunurken, bugün bu rakamın 100'ün altına gerilediği ifade ediliyor. Yetiştiriciler, gençlerin bu alana ilgi göstermemesi halinde manda yetiştiriciliğinin bölgede tamamen sona erebileceği uyarısında bulunuyor.

MANDA SAYISI HIZLA GERİLİYOR

Bölgede uzun yıllardır manda yetiştiriciliği yapan Muzaffer Keklikoğlu, hayvan sayısındaki düşüşün temel nedenleri arasında meraların daralması ve çoban sıkıntısının yer aldığını söyledi.

Keklikoğlu, "Manda yetiştiriciliği 2020'den sonra azalmaya başladı. 2020'lerde 400 civarı mandamız vardı şu anda mahallemizde 80 ile 100 arasında mandamız kaldı. Meraların daralması, çoban bulunamaması en büyük etken. Her sene bir çoban çıkarırdık bir fiyat belirler güttürürdük. Şimdi vatandaşımız kendi getirip gütmeye çalışıyor. O da yetişemiyor. Yetişemediğinden bir de yeni nesil heves etmiyor bu işe. Yavaş yavaş nesli tükenmek üzere" dedi.

GENÇLERİN İLGİSİ AZALIYOR

Manda yetiştiriciliğinin ekonomik açıdan önemli fırsatlar sunduğunu belirten Keklikoğlu, gençlerin sektöre yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Keklikoğlu, "Manda kaymağı şu anda 1000 lira. Üreticilerin bilinçlendirilmesi lazım hayvanın sütünün ne kadar değerli olduğunu vatandaşın bilmesi için. Mal değerli, kaymak değerli. Bunun önünün açık olduğunu, ileride daha değerli olacağını vatandaş bilecek. Şimdi 60 yaşında adam yapıyor, 30 yaşında gelini veya 20 yaşında oğlu var heves etmiyor. '5 sene sonra bu iş biter' gözüyle bakılıyor. Bu işin ömrünün uzun olduğu, bu hayvanın değerli olduğu seminer düzenlenerek anlatılmalı. Gençlerimizin bu işe yönlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Keklikoğlu ayrıca bazı mandaların kurbanlık olarak değerlendirilmesinin de hayvan sayısındaki azalmanın nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

ÜRETİM MİKTARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bölgede yetiştirilen mandalar günde iki kez sağılıyor. Bir mandadan günlük ortalama 5 litre süt elde edilirken, yaklaşık 6 litre manda sütünden 1 kilogram kaymak üretilebildiği belirtiliyor.