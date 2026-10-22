Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşık on yıl önce verdiği talimat doğrultusunda, uçağın sıfırdan imalatı için gerekli dev sanayi altyapısı ve üretim zincirleri baştan kuruldu.

Tupolev CEO'su Yuri Abrosimov, uçağın dış görünümünün ve değişebilir açılı ikonik kanat yapısının korunduğunu, ancak içindeki teknolojinin yüzde 80 oranında tamamen yenilendiğini açıkladı.

İÇİ BAŞKA DIŞI BAŞKA OLACAK

Yeni nesil "Tu-160M" adıyla banttan indirilen nükleer füze taşıyıcı uçak, modernize edilmiş motorlar, dijital aviyonik sistemler, yeni radar ve gelişmiş silah kontrol bilgisayarlarıyla donatıldı.

Dışarıdan bakıldığında klasik Soğuk Savaş döneminin çizgilerini taşıyan dev bombardıman uçağı, iç donanımı itibarıyla tamamen dijitalize edilmiş yeni bir teknolojik altyapıya kavuşturuldu.

Uçak, 20 ila 65 derece arasında ayarlanabilen kanat açıları sayesinde hem düşük hızlarda hem de ses hızının üzerindeki uçuşlarda maksimum verim sağlıyor.

ESKİ TESİSLER YENİDEN KURULDU

Projenin önündeki en büyük engelin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla duran özel sanayi altyapısını yeniden kurmak olduğu belirtildi. Titanyum bileşenlerin kaynağı için özel vakum tesislerinin kurulması, tedarik zincirlerinin diriltilmesi ve fabrika atölyelerinin modernizasyonu gibi devasa süreçler tamamlandı.

İlk tamamen yeni üretim Tu-160M'in 2022 başında yaptığı test uçuşunun ardından, tecrübeli Sovyet dönemi mühendisleri ile genç uzmanlar bir araya getirilerek uçağın seri imalat kapasitesi resmen devreye alındı.