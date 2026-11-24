Bir dönemin fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Bir süre ayrılık yaşadığı Okan Kurt ile haziran ayında gözlerden uzak şekilde evlenen Gürdal, eşiyle Uludağ'a gitti. Tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşan fenomen isim, kocasına yazdığı esprili mesajla takipçilerini güldürdü.

"DÜNYAYI BANA DAR EDEN KOCAMLA"

Eşiyle birlikte verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sunan Hanife Gürdal, paylaşımına şu notu ekledi:

"Benim için daha çok çalışıp, daha çok çalıştığı için stres olup dünyayı bana dar eden kocamla"

Çiftin Uludağ tatilinden paylaştığı kareler kısa sürede beğeni toplarken, Gürdal'ın eşine yönelik esprili sözleri de yorumların odağına yerleşti.

ÖNCE AYRILDILAR, SONRA NİKÂH MASASINA OTURDULAR

İzdivaç programlarıyla geniş kitlelerce tanınan Hanife Gürdal, uzun süredir sosyal medya içerikleriyle takipçileriyle buluşuyor. Okan Kurt ile bir süredir birliktelik yaşayan Gürdal, evlilik hazırlığı yaptığı dönemde sevgilisinden ayrılmıştı.

Bir süre ayrı kalan çift, haziran ayında sürpriz bir kararla evlendi. Gözlerden uzak gerçekleşen nikâhın ardından birlikte paylaşımlar yapmayı sürdüren ikili, bu kez Uludağ tatilinden fotoğraflarıyla gündeme geldi.