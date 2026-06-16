Avrupa otomotiv pazarında son yıllarda fırtınalar estiren SUV (Spor Arazi Aracı) segmenti liderliğini pekiştirirken, bir dönemin statü sembolü olan üstü açık (cabrio/convertible) otomobiller unutulmaya yüz tuttu. Tüketici tercihlerinin hızla değiştiği sektörde, üstü açık modellerin satışlarında adeta çakılma yaşanıyor.

Araştırma şirketi Dataforce GmbH verilerine göre, SUV modelleri geçen yıl Avrupa'daki toplam otomobil satışlarının yüzde 59'unu oluşturarak pazarın tek hakimi haline geldi. Buna karşılık, özellikle ikonik bir cabrio pazarı olan İngiltere’de üstü açık otomobil satışları adeta sembolik seviyelere geriledi.

20 YILDA YÜZDE 90 ÇAKILDI

BBC'nin Motorlu Araç Üreticileri ve Ticaret Birliği (SMMT) verilerine dayandırdığı habere göre, İngiltere'deki üstü açık araç satışları son 20 yılda yüzde 90 oranında azaldı. 2005 yılında 109 bin 171 adet olan yeni cabrio satışı, geçen yıl sadece 11 bin 484 adette kaldı.

Sektör temsilcileri, bu dramatik düşüşün arkasında tüketici beklentileri ve katılaşan güvenlik normlarının yattığını belirtiyor. Otomotiv gazetecisi ve Carblah kurucusu Steve Fowler, günümüz tüketicisinin her şeyden önce "pratiklik ve geniş kullanım alanı" talep ettiğini, SUV'ların bu ihtiyacı fazlasıyla karşıladığını vurguladı.

Fowler ayrıca, üstü açık bir araç üretmenin sadece tavanı kaldırmaktan ibaret olmadığını, modern güvenlik standartlarını karşılamak için yürütülen geliştirme süreçlerinin üreticiler adına aşırı maliyetli hale geldiğine dikkat çekti.

Cox Automotive Europe İçgörü Direktörü Philip Nothard da yüksek üretim maliyetleri nedeniyle bu segmentin pazar payının iyice daraldığını ifade etti. Arz ve talep dengesinin üreticileri cabrio modellerden uzaklaştırdığını belirten Nothard, şu an pazarda kalan az sayıda modelin çoğunlukla ultra lüks/üst segmentte yer aldığını; görece erişilebilir fiyat etiketine sahip yalnızca Mazda MX-5, Mini Convertible ve Fiat 500 gibi birkaç alternatifin direndiğini aktardı.