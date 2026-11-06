Bir zamanlar şampiyonlukların kutlandığı dev kompleksin iç savaş sürecinde devrik rejim tarafından askeri üsse, işkencehaneye ve çevre mahalleleri vuran bir bombardıman rampasına dönüştürüldüğü belgelendi.

Stadyum yetkilileri ve dönemin tanıklarının ifadelerine dayanan araştırmada, tesisin 2011'in ilk aylarında tanklar ve ağır silahlarla donatılmış birliklerce abluka altına alındığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Muhafızları, Dördüncü Tümen ve istihbarat birimlerinin karargahına dönüşen komplekste futbol sahası ile tribünler mevzilere ve havan rampalarına ayrılırken, güreş, boks ve judo gibi spor branşlarına hizmet veren kapalı salonlar yerle bir edildi.

Stadyumda bulunan resmi evraklar, görev emirleri ve odalardaki kan lekeleri ile ası ipleri ise sporun mabedinde yaşanan insanlık dramını belgeledi.

ŞAVAŞIN İZLERİNİ TAŞIYOR

Yetkililer, tarihi spor kompleksinin özellikle komşu Jobar Mahallesi başta olmak üzere sivillere yönelik saldırılarda doğrudan fırlatma üssü olarak kullanıldığını, bu durumun çevre halkını zorunlu göçe sürüklediğini ve rejime muhalif sporcuların da hedef alınarak tutuklama ve işkencelere maruz bırakıldığını kaydetti.

Yıllar sonra tesise dönen milli futbolcular, tıklım tıklım tribünlerin yerini barikatlar, moloz yığınları ve yıkım izlerinin aldığını belirterek gördükleri manzaranın yarattığı şoku dile getirdi; kentin gururu olan 30 bin kişilik dev stadyum geride yalnızca savaşın karanlık izlerini taşıyan bir enkaz bıraktı.