Bir dönem Avrupa'da fırtınalar estiren ve kupalara ambargo koyan Sevilla, şimdilerde zor günler yaşıyor. Tarihinin en çalkantılı dönemlerinden birini yaşayan Endülüs ekibi, La Liga'da 30 hafta sonunda 31 puan topladı. Sadece 8 galibiyeti bulunan Sevilla, küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunuyor. Teknik Direktör Matias Almeyda ile yollarını ayıran Sevilla göreve Luis Garcia'yı getirdi. Garcia yönetiminde Real Oviedo karşısına çıkan Endülüs ekibi, ligde son sıradaki rakibine de 1-0 yenildi. Sevilla'yı kalan 8 haftada zorlu maçlar bekliyor. La Liga temsilcisi son 8 haftada Atletico Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Real Madrid ve Celta Vigo gibi takımlarla karşılaşacak. AVRUPA'DA KUPALARA AMBARGO KOYDU Sevilla, 2000'li yıllarda kazandığı kupalarla Avrupa futboluna damgasını vurdu. 2006 ve 2007'de UEFA Kupası'nı müzesine götüren kırmızı beyazlılar 2014, 2015, 2016, 2020 ve 2023'te UEFA Avrupa Ligi'ni kaldırdı. Endülüs temsilcisi, 2007'de UEFA Süper Kupası'nı da kazandı.

