Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Çağla Şikel ve Emre Altuğ'un büyük oğulları Kuzey Altuğ, yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Bir dönem mutlu aile pozlarıyla sık sık konuşulan çiftin ilk çocukları Kuzey, artık genç bir delikanlı oldu.
2008 yılında nikâh masasına oturan Çağla Şikel ve Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerinin ardından yollarını ayırmıştı. Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen oğulları Kuzey Altuğ ise zaman içinde magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri haline geldi.
Sporla da ilgilenen Kuzey Altuğ, geçmişte babasıyla aynı markanın reklam çekiminde de kamera karşısına geçmişti. Genç yaşta modellik deneyimi yaşayan Kuzey'in son hali, takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
17 yaşından gün alan Kuzey Altuğ, son olarak babası Emre Altuğ'un Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Boyuyla dikkat çeken Kuzey'in babasını geçtiği görülürken, tarzı ve görünümü sosyal medyada da konuşuldu.
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Kuzey'in ardından 2012 yılında çiftin küçük oğulları Uzay dünyaya gelmişti. Ayrılık sonrası da çocukları için iletişimlerini sürdüren Şikel ve Altuğ, oğullarıyla ilgili paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
Kuzey'in büyümüş halini gören kullanıcılar, "Kocaman olmuş", "Çok değişmiş" ve "Babası gibi yakışıklı" yorumlarında bulundu.
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