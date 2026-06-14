Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin'in oğlu Rodin Erdoğan, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. Babasıyla Kanada'da çekilen bir kareyi paylaşan Rodin'in hem değişen tarzı hem de boyunun babasını geçmesi dikkat çekti. Kısa sürede yayılan fotoğraf, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına neden oldu.

2006 yılında evlenen Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin çifti, 2010 yılında oğulları Rodin'i kucaklarına almıştı. 2018 yılında yollarını ayıran çift, oğullarını kamuoyundan uzak bir şekilde büyütmeyi tercih etmişti.

ARTIK DELİKANLI OLDU

Şimdilerde 17 yaşında olan Rodin Erdoğan, son dönemde özellikle futbol kariyerine yönelik hedefleriyle gündeme geliyor. Geçen yıl yaptığı açıklamada profesyonel futbolcu olmak istediğini belirten Rodin, bu yöndeki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etmişti.

Son olarak Yılmaz Erdoğan ile Kanada'nın Vancouver kentinde çekilen fotoğrafı dikkat çekti. Karede Rodin Erdoğan'ın ay-yıldızlı milli takım kıyafeti giymesi öne çıkarken, sosyal medyada en çok konuşulan detay ise saç stili oldu.

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SAÇLARINI SARIYA BOYATTI

Sarı renge boyattığı saçlarıyla farklı bir görünüme kavuşan Rodin Erdoğan, birçok kullanıcı tarafından Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'ye benzetildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğraf kısa sürede geniş yankı uyandırırken, Rodin'in değişimi magazin gündeminin dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Öte yandan Rodin Erdoğan, daha önce kariyer planlarına ilişkin yaptığı açıklamada futbolcu olmak istediğini belirterek, "Şu anda Ayazağaspor'da oynuyorum. Koyu bir Beşiktaş taraftarıyım. Allah nasip ederse profesyonel futbolcu olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Babası Yılmaz Erdoğan ile verdiği son kare ise genç ismin hem fiziksel değişimini hem de yeni tarzını yeniden gündeme taşıdı.