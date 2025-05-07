2000'li yılların en popüler sahne isimlerinden biriydi Nez.
Ünlü şarkıcı yıllar sonra bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte hayranlarıyla buluştu.
Sahne performansından hiç bir şey kaybetmediği gözlenen Nez'in etkinlikten görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kullanıcı yorumları da gecikmedi.
'SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ...'
Bazı sosyal medya kullanıcıları, geçmişte büyük sahnelerde boy gösteren sanatçının AVM sahnesine çıkmasını eleştirdi.
Sosyal medyada "Son kullanma tarihi geçen Nez AVM'lere kadar düşmüş" şeklinde yorumlar yapıldı.