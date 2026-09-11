İspanya'da bira tüketimi son yıllarda belirgin şekilde düşüş gösterdi. 2022'den bu yana tüketimde yüzde 16,1'lik gerileme yaşanırken, turistlere ülkeyi ziyaretleri sırasında daha fazla bira tüketmeleri yönünde esprili bir çağrı yapıldı.

Ülkede ev dışında gerçekleştirilen içki tüketimi de genel olarak azalıyor. 2025 Gıda Tüketimi Raporu'na göre 2022-2025 döneminde bu alanda yüzde 9,4'lük düşüş kaydedildi.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİM DE DÜŞTÜ

Bira tüketimindeki gerileme dikkat çekerken, 2025'te kişi başına ev dışında tüketilen bira miktarı 18,4 litreye indi. Bu rakam 2024'te 19,9 litre seviyesindeydi.

Uzmanlar düşüşte ekonomik koşulların yanı sıra değişen yaşam alışkanlıklarının da etkili olduğunu belirtiyor. Harcanabilir gelirin azalması, ekran başında geçirilen sürenin artması ve sağlıklı yaşam eğiliminin güçlenmesi tüketimi etkileyen başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

ALKOLSÜZ İÇECEKLERE YÖNELİM ARTIYOR

Talepteki değişim, üreticileri de yeni ürünlere yöneltiyor. Birçok şirket düşük alkollü ve alkolsüz içecek seçeneklerini artırırken, İspanyol bira üreticileri birliği Cerveceros de España Genel Müdürü Jacobo Olalla, toplam bira pazarının 2025'te 2022 seviyesinin yüzde 2,7 üzerinde kaldığını belirtti.