Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i CHP Genel Merkezinde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin gözaltına alınması ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklanmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yanınızda Zeydan Karalar varsa, 25 dakika süren tezahüratlar bitmeden konuşmaya başlayamıyorsunuz. Bu sevgi parayla pulla olmuyor, insanlıkla, hizmetle oluyor. Cumhuriyet tarihi boyunca Antalya’yı iki kez üst üste hiçbir belediye başkanı kazanamamış. İstisnası Muhittin Böcek, beş yıl görev yapmış, turizmci de memnun, turist de memnun, millet de memnun. Yüzde 50 oyla bir daha seçilmiş. Sezonun tam ortasındayız. Yurt dışına çıkış yasağı koy, Nereye kaçacak Muhittin Böcek?

Zaten siz belediye başkanlarının başarılı işlerinden rahatsızsınız. Bırakın kaçacaksa Muhittin Böcek kaçsın, Zeydan Karalar kaçsın, en korktuğunuz Ekrem İmamoğlu kaçsın, siz de kurtulun. Tutuklama, evet CHP’ye kötülüktür ama Antalyalıya, turizmciye, esnafa kötülüktür.”

Özel ayrıca, “Mesele düşman hukukudur, artık esirdir onlar. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin, Atatürkçülerin iktidarına karşı girişilen darbede esir düştü arkadaşlar. Günü gelince esirlerimizi geri alacağız” dedi.

DÜŞMAN CEZA HUKUKU

Özdağ ise, “‘Düşman ceza hukuku’ uygulamalarının, milli birliğimizi ağır şekilde tahrip ettiğini görüyoruz. Sadece CHP belediyelerinde yolsuzluk yapıldığı iddiaları hayatın doğal akışına aykırı. Bir tane AKP belediyesinde yolsuzluk olmamış mı?” diye konuştu.

EN İYİ BİZ ANLARIZ

Özel ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nı kabul etti. Hatimoğulları, “Bizler bu operasyonları kayyım anlayışının bir devamı olarak görüyoruz. Sanıyorum ki bunu en iyi anlayabilecek siyasi parti biziz. Üç dönem belediyelerine kayyum atanmış bir partiyiz. Bu operasyonların bir siyasi operasyon olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum” dedi.

Özel daha sonra Hatimoğulları ile görüştü.

Suçumuz Tayyip Bey’in adayını yenmek

Özel Hatimoğulları ile görüşmesinin ardından “Sayın Başkan hatırlattı, kayyımlardan çok çektiler. Dünya kadar kayyım atandı. Geçen dönem kazandıkları, dördü hariç hepsine kayyım atandı. Yapılan her şey; hem belediye başkanlarının kişilik haklarına, ailelerine, çocuklarına yapılan zulümler, bunların hepsi bir büyük vicdansızlıkla yapılan siyasi işlerdir. Suçları Tayyip Bey’in adayını yenmektir. Suçumuz partimizi birinci parti yapmaktır” dedi.