İddiaya göre Biran Damla Yılmaz, Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya’da yaşamaya başladı ve bu süreçte oturum izni başvurusu için mali durumlarının belgelendiği belirtildi. Almanya’daki sağlık sistemi kapsamında hastane faturalarının doğrudan adrese gönderildiği ifade edilirken, bu süreçte Yılmaz’ın çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve toplamda 144 bin euro tutarında bir masraf oluştuğu öne sürüldü.