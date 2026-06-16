Halef dizisindeki başarılı performansıyla göz dolduran Biran Damla Yılmaz Almanya'daki skandalla gündeme geldi.
İddiaya göre Biran Damla Yılmaz, Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya’da yaşamaya başladı ve bu süreçte oturum izni başvurusu için mali durumlarının belgelendiği belirtildi. Almanya’daki sağlık sistemi kapsamında hastane faturalarının doğrudan adrese gönderildiği ifade edilirken, bu süreçte Yılmaz’ın çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve toplamda 144 bin euro tutarında bir masraf oluştuğu öne sürüldü.
Mehmet Üstündağ, programda sarı renkli faturalar ve kırmızı renkte belgeleri de yayınladı. Sarı renkteki belgelerin bu harcamaların Biran Damla Yılmaz adına kayıtlı olduğunu gösteren faturalar olduğunu iddia etti.
İddialara göre, ayrılık sonrası süreçte Abdurrahman Aydın’ın adresine polislerin geldiği ve borç dosyalarıyla ilgili incelemeler yapıldığı, Almanya’da ise Yılmaz hakkında mali yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldığı ve Hamburg’da yakalama kararı bulunduğu öne sürüldü.
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Ayrıca Hamburg mahkemelerinin, söz konusu dosyalar kapsamında Yılmaz’ı mali beyan vermeye çağırdığı ve sürece uymaması nedeniyle icra işlemlerinin devreye girdiği iddia edildi.
Öte yandan, çiftin ayrılığı sonrası bazı ödemelerin eski sevgili Abdurrahman Aydın tarafından karşılandığı da programda dile getirilen iddialar arasında yer aldı.
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