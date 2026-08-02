Fatih Altaylı'nın programına konuk olan "Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin oyuncuları İlhan Şen, Biran Damla Yılmaz ve Mert Doğan, dizi sektöründeki çalışma düzeni ve oyuncuların emeğinin karşılığıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biran Damla Yılmaz, set temposunun hayatlarına etkisini anlatarak yaşadıkları yoğun çalışma sürecinden bahsetti.

"VERDİĞİMİZ ŞEYLERE BAKTIĞIMIZDA..."

Oyuncuların verdikleri emeğin karşılığında maddi kazançlarının yeterli olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Biran Damla Yılmaz, sektörde herkesin farklı zorluklar yaşadığını ifade etti.

Yılmaz, "Sektör ortada, çok adil olduğunu düşünmüyorum. Herkesin işi çok zor. Ama verdiğimiz şeylere baktığımızda aldığımız şeyler çok yeterli olmuyor" dedi.

YOĞUN SET TEMPOSUNU ANLATTI

Oyunculuk sürecinde yoğun bir çalışma temposu olduğunu belirten Yılmaz, zaman zaman özel hayatlarından da fedakârlık yapmak durumunda kaldıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu, "Yeri geldiğinde sağlığımızdan oluyoruz, hayatımızdan da çok şey veriyoruz. Bu sektörü bilmeyenler için delileriz biz" ifadelerini kullandı.

"BENİM İKİ GÜN İZNİM BİLE YOK"

Çalışma temposunun yoğunluğuna dikkat çeken Biran Damla Yılmaz, izin günleri konusunda da yaşadığı deneyimi paylaştı.

Yılmaz, "Ben çok yoğun çalışıyorum, sadece iki gün iznim var diyorlar. Benim iki gün iznim bile yok. Benim saatim yok yeri geldiğinde" açıklamasında bulundu.

SET EKİPLERİNİN EMEĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sektörde yalnızca oyuncuların değil, kamera arkasında görev alan ekiplerin de büyük emek verdiğini belirten Yılmaz, sette çalışan herkesin yoğun bir tempoda görev yaptığını ifade etti.